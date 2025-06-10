УкраїнськаУКР
русскийРУС

Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
1,9 т.
Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

Молодой картофель чаще всего отваривают, добавляют в готовый продукт масло и зелень. Но есть более вкусная идея. Овощ стоит подать с нежным сметанным соусом, который сделает блюдо бесподобным.

Видео дня

Идея приготовления молодого картофеля в сметанном соусе опубликована на странице фудблогера yavorskaa cooking в Instagram. Очень уместно подать на праздничный стол.

Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 600 г
  • масло – 2 ст.л.
  • масло – 50 г
  • зеленый лук – пучок
  • мука – 1 ст.л.
  • укроп – пучок
  • сметана – 300 г
  • молоко – 150 мл.
  • соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

1. Отварить почищенный картофель почти до готовности.

2. На сковородку влить растительное и сливочное масло.

Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

3. Добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты.

4. Посыпать мукой и хорошо перемешать.

Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

5. Влить сметану комнатной температуры и молоко. Хорошо перемешать.

Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

6. Добавить соль и специи к картофелю, нарезанный укроп.

7. С картофеля слить воду и залить сметанным соусом.

Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

8. Протушить на слабом огне еще несколько минут и можно подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: