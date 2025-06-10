Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все

Молодой картофель чаще всего отваривают, добавляют в готовый продукт масло и зелень. Но есть более вкусная идея. Овощ стоит подать с нежным сметанным соусом, который сделает блюдо бесподобным.

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Идея приготовления молодого картофеля в сметанном соусе опубликована на странице фудблогера yavorskaa cooking в Instagram. Очень уместно подать на праздничный стол.

Ингредиенты:

молодой картофель – 600 г

масло – 2 ст.л.

масло – 50 г

зеленый лук – пучок

мука – 1 ст.л.

укроп – пучок

сметана – 300 г

молоко – 150 мл.

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить почищенный картофель почти до готовности.

2. На сковородку влить растительное и сливочное масло.

3. Добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты.

4. Посыпать мукой и хорошо перемешать.

5. Влить сметану комнатной температуры и молоко. Хорошо перемешать.

6. Добавить соль и специи к картофелю, нарезанный укроп.

7. С картофеля слить воду и залить сметанным соусом.

8. Протушить на слабом огне еще несколько минут и можно подавать.

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