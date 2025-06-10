Не просто отварная: как вкусно приготовить молодую картошку, чтобы ели все
Молодой картофель чаще всего отваривают, добавляют в готовый продукт масло и зелень. Но есть более вкусная идея. Овощ стоит подать с нежным сметанным соусом, который сделает блюдо бесподобным.
Идея приготовления молодого картофеля в сметанном соусе опубликована на странице фудблогера yavorskaa cooking в Instagram. Очень уместно подать на праздничный стол.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 600 г
- масло – 2 ст.л.
- масло – 50 г
- зеленый лук – пучок
- мука – 1 ст.л.
- укроп – пучок
- сметана – 300 г
- молоко – 150 мл.
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить почищенный картофель почти до готовности.
2. На сковородку влить растительное и сливочное масло.
3. Добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты.
4. Посыпать мукой и хорошо перемешать.
5. Влить сметану комнатной температуры и молоко. Хорошо перемешать.
6. Добавить соль и специи к картофелю, нарезанный укроп.
7. С картофеля слить воду и залить сметанным соусом.
8. Протушить на слабом огне еще несколько минут и можно подавать.
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