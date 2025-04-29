Не совершайте этой ошибки! Клубника 'продержится' в холодильнике больше 5 дней

Срок годности клубники составляет от трех до семи дней в холодильнике, но обычно она начинает гнить только через два. Вот как сделать так, чтобы летние ягоды дольше сохранялись.

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Сайт о еде Simply Recipes обратился к экспертам по вопросам питания, чтобы найти лучший способ продлить срок хранения. Прежде чем хранить клубнику в холодильнике, ягоды обычно моют. Но это может увеличить влажность, что неизбежно ускорит рост плесени. Поэтому никогда не совершайте этой ошибки.

Для получения наилучших результатов эксперты рекомендовали охлаждать немытую клубнику в оригинальной упаковке в течение пяти дней.Старайтесь держать их сухими и храните при температуре от 0° до -1°С.

Другим нюансом, на который стоит обратить внимание любителям ягод, является расположение и упаковка. Храните клубнику в ящике холодильника в оригинальном пластиковом контейнере или многоразовом полиэтиленовом пакете, немного открытом, или с отверстиями для воздуха, чтобы поддерживать влажность.

Мытье клубники перед хранением добавит больше влаги, что может вызвать раннюю порчу и сделать ее средой для размножения плесени.

Лучший способ сохранить клубнику – держать ее как можно более сухой, пока вы не будете готовы ее есть. Когда вы будете готовы использовать ее, промойте под прохладной водой, а затем высушите бумажным полотенцем.

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