Не станет продолжением первого фильма: что известно о 'Социальной сети 2'

Драма 2010 года "Социальная сеть", срежиссированная Дэвидом Финчером, считается одним из лучших фильмов XXI века. И похоже, вскоре она получит сиквел.

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Как пишет издание Screen Rant, сценарист проекта Аарон Соркин начал работу над лентой "Социальная сеть 2". Однако она не станет прямым продолжением первого фильма.

Сюжет оригинальной ленты рассказывал напряженную историю создания и становления соцсети Facebook. "Социальная сеть 2" перейдет к исследованию негативного влияния этой платформы на общество. Однако к работе dернется не вся команда оригинального фильма.

Известно, что Дэвид Финчер не будет заниматься постановкой сиквела. Вместо этого его кресло займет Соркин. Он уже имеет опыт режиссуры, ведь работал в этой роли над лентами "Игра Молли" и "Быть Рикардо".

Также известно, что Джесси Айзенберг не вернется к роли Марка Цукерберга, которая в свое время принесла ему номинацию на "Оскар". На этот раз образ основателя Facebook воплотит Джереми Стронг.

Также маловероятно, что Эндрю Гарфилд вернется к роли Эдуардо Саверина ввиду того, что последний больше не участвует в Facebook, за исключением того, что является акционером. Сыграть в картине ключевые роли пригласили Джереми Аллена Уайта (сериал "Медведь") и Майки Мэдисон ("Анора").

Хотя ожидается, что Facebook сыграет важную роль в сюжете сиквела, "Социальная сеть 2" все равно будет сильно отличаться от первого фильма. Сценарий Соркина будет основан на серии журналистских расследований Джеффа Хоровица для The Wall Street Journal, известной как "Файлы Facebook". Журналист в них исследует внутренние механизмы социальной сети и пагубное влияние платформы на мир. В частности, в ленте речь пойдет о президентских выборах в США 2019 года, попытки Дональда Трампа их выиграть и даже о штурме Капитолия, на который пошли его сторонники 6 января 2020 года. Учитывая это, критики считают, что сиквел "Социальной сети" не станет прямым продолжением оригинального фильма.

Участие Мэдисон и Уайта в "Социальной сети 2" предполагает, что их новые персонажи окажутся в центре сюжета. Таким образом, вполне вероятно, что история будет рассказана без учета взглядов Цукерберга и Facebook.

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