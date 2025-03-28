Не стоят потраченных денег: названы наиболее переоцененные направления для туристов

Иногда разрекламированные туристические места оставляют не самые лучшие впечатления. Вместо ожидаемого отдыха путешественники получают только разочарование.

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Многие туристические направления, которые считаются популярными, не всегда оправдывают свои цены. Эксперты на основе отзывов туристов обнаружили направления, отнюдь не соответствующие ожиданиям путешественников, отмечает издание Daily Mail.

Монако

Этот город-государство на Лазурном побережье Франции известен своими роскошными казино, элитными отелями и дорогими автомобилями. Однако туристы с ограниченным бюджетом вряд ли смогут насладиться отдыхом в Монако. По отзывам путешественников, цены здесь "облачные", а атмосфера - "снобистская". Единственный шанс сэкономить – выиграть в казино.

Мальдивы

Этот тропический рай, казалось бы, должен удовлетворить даже самых взыскательных туристов. Однако некоторые путешественники считают, что цены на Мальдивах "неоправданно высоки". По их словам, в Юго-Восточной Азии можно найти схожие места для отдыха по гораздо более низким ценам.

Дубай

Этот город в Объединенных Арабских Эмиратах привлекает туристов своими небоскребами, роскошными торговыми центрами и экзотическими развлечениями. Однако, по мнению некоторых путешественников, Дубай – это "просто огромный торговый центр под открытым небом". Кроме того, цены здесь достаточно высоки.

Лас-Вегас

Этот город в США известен своими казино, развлекательными шоу и ночной жизнью. Однако некоторые туристы считают, что Лас-Вегас "стал слишком дорогим и людным". Кроме того, их раздражают "курортные сборы", прибавляющие к стоимости проживания в отеле.

Швейцария

Эта страна в Центральной Европе известна своими живописными пейзажами, горнолыжными курортами и дорогими часами. Однако некоторые путешественники считают, что Швейцария "слишком дорога". По их словам, в соседних странах можно отдохнуть по более низким ценам.

Коста-Рика

Эта страна в Центральной Америке привлекает туристов своими тропическими лесами, вулканами и пляжами. Однако некоторые путешественники считают, что Коста-Рика "неоправданно дорога". По их словам, цены на еду, обслуживание и развлечения здесь завышены.

Сейшельские острова

Этот архипелаг в Индийском океане известен своими роскошными пляжами и кристально чистой водой. Однако некоторые путешественники считают, что Сейшельские острова "слишком дороги". По их словам, простое пребывание на пляже не стоит таких денег.

Дублин

Столица Ирландии известна своей богатой историей, культурным наследием и живой ночной жизнью. Однако некоторые путешественники считают, что цены в Дублине "слишком высоки". По их словам, отдых здесь обойдется дороже, чем в Лондоне.

Лихтенштейн

Эта маленькая страна в Центральной Европе известна своими живописными пейзажами и горнолыжными курортами. Однако некоторые путешественники считают, что Лихтенштейн "не стоит своих денег". По их словам, цены здесь завышены, а развлечений немного.

Города Норвегии

Эта страна в Северной Европе известна своими фьордами, горами и северным сиянием. Однако некоторые путешественники считают, что города Норвегии "слишком дороги". По их словам, цены на еду и проживание здесь завышены.

OBOZ.UA ранее писал, какие страны путешественники считают недружелюбными.

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