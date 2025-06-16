Не устанавливайте бета-версии обновлений на iPhone, iPad и Mac: в чем опасность

С выходом визуально обновленной iOS 26 от Apple с новым стилем Liquid Glass интерес к ее установке стремительно растет. Пользователи с энтузиазмом обсуждают новые функции и возможности, которые принесет эта версия. И хотя скачать бета-версию можно уже сейчас, достаточно лишь Apple ID, зарегистрированного в программе для разработчиков, спешить с ее установкой эксперты не советуют.

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Раннее тестирование имеет свои нюансы, которые могут серьезно повлиять на работу устройства. Как отмечает OSXDaily, особенно это касается обычных пользователей, которые не имеют опыта в работе с нестабильным программным обеспечением.

Почему не стоит устанавливать бета-версию iOS 26

Бета-версии системного ПО, особенно на ранних этапах, предназначены не для ежедневного пользования, а для тестирования разработчиками. Они часто содержат баги, вызывают сбои приложений, перегревают устройства или снижают общую производительность. Некоторые пользователи уже сообщают о трудностях с интерфейсом, медленной работе и, в худшем случае, риске потери личных данных. Поэтому устанавливать iOS 26 на основное устройство сейчас - это игра с огнем.

Когда лучше обновлять iOS

Для большинства пользователей стоит дождаться публичной бета-версии, которая обычно выходит позже, когда система становится более стабильной. Ожидается, что она будет доступна уже в июле, и именно с этого релиза можно будет начинать знакомство с нововведениями без существенных рисков. А для тех, кому важна стабильность, оптимальный вариант - дождаться официального релиза осенью. Это позволит избежать лишних проблем и обеспечит лучший пользовательский опыт.

Если все же решили установить бета-версию прямо сейчас, важно предварительно сделать полную резервную копию устройства. Это позволит сохранить данные и при необходимости вернуться к стабильной версии iOS 18. Идеальным вариантом является использование дополнительного устройства для тестирования - тогда основной iPhone или iPad останется в рабочем состоянии.

На OBOZ.UA вы найдете подсказки, как загрузить iOS 26 на iPhone.

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