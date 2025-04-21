Не завянут и не размокнут: как хранить листья салата так, чтобы долго не портились

Нет ничего лучше, чем свежий, хрустящий салат, но, к сожалению, он очень быстро портится, поскольку имеет высокое содержание влаги. Салат может стать магнитом для бактерий и плесени, если его неправильно хранить в холодильнике.

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Однако Лаура Фуэнтес, разработчик рецептов с 15-летним опытом, рассказала, что существует простой способ хранить листья салата, чтобы они дольше оставались свежими, пишет Express.

Вся хитрость заключается в правильном мытье салата. Для этого нужно использовать смесь уксуса и воды.

Для начала налейте 240 мл уксуса в миску или кастрюлю для салата, а затем заполните оставшуюся емкость холодной водой. Установите таймер на две минуты, а затем отделите листья от головки салата.

Осторожно окуните листья салата в уксус и водный раствор и дайте им пропитаться ровно на две минуты.

Лучше оставить листья салата всего на несколько минут и не больше, иначе вы можете рисковать, что листья будут иметь привкус уксуса.

Как только время истечет, немедленно извлеките листья из раствора и тщательно промойте под проточной водой.

Если у вас есть лопатка для салата, высушите листья салата. Если нет, положите листья салата на дуршлаг и встряхните лишнюю влагу.

Затем положите листья салата на несколько бумажных полотенец или чистых кухонных полотенец и дайте им высохнуть на воздухе.

Пакет для сэндвичей будет служить барьером для защиты салата, а бумажное полотенце впитает избыток влаги, помогая ему оставаться свежим.

Выдавите воздух из пакета, поставьте его в холодильник, и ваш салат будет оставаться хрустящим и свежим в течение недели, а не увядающий в течение дня.

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