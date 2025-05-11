Недооцененная европейская столица резко стала популярной: чем поражает Сараево

Когда речь идет о путешествиях по Европе, большинство туристов вспоминают Париж и его исторические достопримечательности, Лондон с небоскребами над Темзой или модный Милан. Но мало кто при первом упоминании представляет себе Сараево. И зря, говорят эксперты в области туризма.

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Эта малоизвестная, но чрезвычайно колоритная столица Боснии и Герцеговины – настоящая туристическая сенсация последних лет. В 2024 году город достиг рекордного показателя в 1,5 миллиона туристов, что на 26,6% больше, чем годом ранее. И, похоже, это лишь начало стремительного роста.

Сараево расположен в географическом центре страны и является одной из самых мультикультурных столиц Европы. История города – это сплетение османских, австро-венгерских и славянских влияний, создавших неповторимый архитектурный и духовный ландшафт.

На одной улице можно увидеть мечети XVI века, православные храмы, готические соборы и базары с восточным колоритом. Гази Хусрев-беговая мечеть, построенная еще в 1530-х годах, – жемчужина османской архитектуры, а рядом – православная церковь Святых Архангелов и католический собор Святого Сердца.

Сараево стало печальным символом XX века. Именно здесь в 1914 году был убит эрцгерцог Франц Фердинанда. В городе действует музей, посвященный этим событиям, а прогулка через мост переносит в водоворот роковых исторических решений.

Но еще большим потрясением для Сараево стала четырехлетняя осада во время Боснийской войны (1992-1996). Руины Национальной библиотеки, школы со следами пуль, Тоннель Надежды – все это мучительные напоминания о недавней трагедии. Тоннель, по которому контрабандой выводили людей и передавали припасы, сейчас превращен в музей.

Извилистые мощеные улочки, чайные лавки, базары, кафе Старого города, аромат выпечки и специй – все напоминает восточный базар с западноевропейским ритмом и создает невероятную атмосферу спокойствия и радушия.

Лучшие виды открываются со Старой крепости (Желтая крепость) или с горы Требевич. До последней можно добраться по канатной дороге (около $18) или пешком за 15 минут.

Сараево – одна из самых дешевых европейских столиц. За $5 вы можете попробовать чевапы, бьорек, куриный суп со сметаной или борщ. В заведениях обед обойдется в среднем в $11-16. Стоит также попробовать местную ракию или домашнее вино.

Цены на жилье приятно удивят. Полностью оборудованные апартаменты для двоих можно найти на Booking от $48 за ночь. Есть и более бюджетные гостевые дома, а также роскошные отели со спа-комплексами.

В 2025 году власти интенсивно инвестируют в туристическую инфраструктуру. Международный аэропорт уже обслуживает рейсы из Дубая, Кувейта, Эр-Рияда и ведущих европейских хабов. Старый город активно реставрируется, открываются музеи, выставки и креативные пространства – например, Sevdah Art House, посвященный традиционной боснийской музыке.

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