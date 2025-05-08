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Стоит уже более 3300 лет: где самый старый мост в мире

Елена Былим
NewsLife
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Стоит уже более 3300 лет: где самый старый мост в мире

В самом сердце Пелопоннеса, Греция, стоит уникальное сооружение, пережившее тысячелетие. Мост Аркадико, возведенный около 1330 до нашей эры, считается старейшим мостом в мире, который до сих пор функционирует.

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Более 3350 лет он соединяет берега, служа пешеходам и даже транспортным средствам. Этот арочный мост, построенный в микенскую эпоху, поражает не только своим долговечностью, но и инженерным мастерством древних строителей. Его история и конструкция привлекают внимание путешественников и исследователей по всему миру.

Издание Travel And Tour World предложило проникнуть в детали этого архитектурного памятника.

Историческое значение

Мост Аркадико был частью важной военной дороги, соединявшей древние города Тиринф и Эпидавр. Эта магистраль входила в более широкую сеть дорог Древней Греции, по которой передвигались конные колесницы.

Находящийся в регионе Арголида мост имел стратегическое значение, ведь обеспечивал быстрое сообщение между ключевыми поселениями. Его длина составляет 21 метр, а ширина – 5,4 метра, что делало его удобным для военных и торговых нужд. Сегодня он остается свидетельством инженерных достижений бронзового века.

Стоит уже более 3300 лет: где самый старый мост в мире

Уникальная конструкция

Особенностью моста является его строительная техника, не предполагающая использование связующих материалов, таких как раствор. Известняковые блоки, из которых сложен мост, держатся вместе благодаря собственному весу и тщательно продуманному симметричному расположению.

Некоторые камни грубо отделаны, в то время как другие остались в природном виде. Промежутки между блоками заполнены более мелкими кусками известняка, что придает конструкции прочности. Такой метод консольной арки позволил сооружению выдержать тысячелетие.

Стоит уже более 3300 лет: где самый старый мост в мире

Сегодня мост Аркадико не только исторический памятник, но и популярная туристическая локация. Он расположен недалеко от современной дороги, соединяющей археологические достопримечательности Пелопоннеса. Местные жители продолжают использовать его для пешеходного движения, а иногда и для проезда легковых автомобилей. Рядом с мостом Аркадико есть еще несколько подобных микенских мостов, в частности, мост Петрогефири, пересекающий тот же поток. Эти постройки привлекают туристов, стремящихся прикоснуться к истории Древней Греции.

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