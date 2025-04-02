Недооцененная 'столица пищи' в Европе: чем особенный Цюрих

Цюрих, хоть и редко попадает в обсуждение лучших туристических мест Европы, на самом деле является одним из лучших городов для любителей еды. Город поражает своей чистотой, красотой и атмосферой, но его гастрономические возможности часто остаются без внимания.

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Однако недавнее исследование показало, что Цюрих входит в пятерку лучших городов для гурманов в Европе. В исследовании учитывали такие факторы, как количество пятизвездочных ресторанов, кулинарные достопримечательности и количество ресторанов в путеводителях Мишлена, отмечает издание Express.

Цюрих в рейтинге лучших гастрономических городов

Согласно исследованию, проведенному JR Pass, Цюрих занимает четвертое место среди лучших продовольственных столиц мира. Город получил высокие баллы благодаря наличию 57 пятизвездочных ресторанов и 10 кулинарных туристических объектов. Средняя цена обеда на двоих здесь составляет около 103 фунтов стерлингов (5,5 тысячи гривен), что также придает Цюриху привлекательности для тех, кто ищет гастрономические впечатления.

10 лучших пищевых столиц мира:

Париж

Афины

Токио

Цюрих

Амстердам

Прага

Брюссель

Дублин

Мадрид

Любляна

Гастрономические возможности Цюриха

В городе представлены традиционные швейцарские блюда, которые нельзя обойти во время посещения. В частности, посетители могут насладиться классическим фондю и раклетом – блюдами, которые стали синонимами швейцарской кухни. Кроме того, популярны блюда, такие как rösti (хрустящий жареный картофель) и Zürcher Geschnetzeltes (нарезанная телятина в сливочном соусе), которые стоит попробовать каждому.

Не только гастрономия делает Цюрих особенным. Старый город с его средневековым шармом является домом для многих достопримечательностей. Это отличное место для прогулок и дегустаций местных блюд в атмосферных ресторанах. Благодаря своему расположению на берегу озера Цюрих является идеальным местом для сочетания вкусной еды и великолепных видов.

Цюрих может стать неожиданностью для тех, кто считает традиционные гастрономические столицы Европы такими городами, как Париж или Токио. Со своей идеальной организацией, высококлассными ресторанами и уникальными национальными блюдами он доказывает, что является достойным конкурентом для этих мегаполисов. Всего 81 балл из 100 в общем итоге рейтинга подтверждает, что Цюрих следует занести в список самых гастрономически привлекательных городов.

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