Недооцененный регион в Испании назвали самым дешевым для отдыха

Испания – одна из ключевых туристических стран в Европе, куда каждый год съезжаются сотни тысяч отдыхающих. Однако чаще они выбирают Барселону, Коста-Брава или Майорку, что влияет на повышение цен в этих регионах.

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В то время как в этой стране есть регион, на который обращают меньше внимания. Как пишет Express, речь идет о расположенной на северо-западе Пиренейского полуострова Галиции.

Она вошла в список недорогих мест отдыха на 2025 год, особенно для тех, кто "молод и без денег в кармане". Поскольку здесь туристов ощутимо меньше, то и цены соответственно приятнее.

При этом Галиция может похвастаться живописным скалистым побережьем, даже напоминающим норвежские фьорды. А еще прекрасной погодой и ценами, приближенными к ценам 90-х годов.

Чем еще известен этот испанский регион? Конечно, прекрасными свежими морепродуктами, которые доставляют в магазины и рестораны прямо из моря. А портовый район очень богат также кафе и барами, поэтому здесь будет где приятно провести время.

Лучшее время для посещения Галиции, по мнению опытных туристов, - с апреля по октябрь. Тогда здесь стоят ясные и солнечные дни, словно специально предназначенные для прогулок и отдыха.

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