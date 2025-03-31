Немногие слышали: неизвестный город в Европе оказался сокровищем для туристов

В отпуске всегда интереснее всего исследовать не популярные туристические места, фотографии из которых есть в каждом семейном альбоме, а что-то действительно экзотическое. И такой городок можно найти буквально в соседней с Украиной Румынии.

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Как пишет издание Express, настоящим кладом для туристов является город Сигишоара, расположенный в центре страны, в историческом регионе Трансильвания. Он стоит на берегах реки Тирнава-Маре и имеет население всего в 24 тысяч человек.

Тем не менее, прекрасно сохранившийся центр Сигишоары с 1999 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его называют ярким примером культуры трансильванских саксов, а также германских ремесленников и торговцев.

Большинству из 164 красочных домов в Сигишоаре более 300 лет, они считаются историческими памятниками. Особенно интересны те, что расположены на центральной площади города – площади Цитадели. Когда-то здесь проживали самые знатные семьи города.

Сигишоара известна также тем, что она считается городом, где родился Влад Цепеш – правитель провинции Валахия с 1456 по 1462 год. Именно им вдохновлялся писатель Брем Стокер, когда он создавал своего графа Дракулу.

Дом, где, вероятно, родился Цепеш, является одним из главных местных памятников. Сегодня в здании на первом этаже находится ресторан в средневековом стиле, а на втором – небольшой музей оружия.

Также стоит посетить оборонительные башни Сигишоары. Они были построены как единая система укреплений, но при этом каждая башня также должна была быть независимой крепостью. Некоторые из них открыты для посещения туристами.

Обязательно осмотрите также часовую башню. Ее построили еще в 13 веке и она имеет приличную, как для того времени высоту – 64 метра. Сейчас здесь находится исторический музей.

Интересны и церкви, разбросанные по всей Сигишоаре. Церковь на холме – одна из самых ценных архитектурных достопримечательностей города. Это также одна из самых важных церквей Трансильвании, где сохранились 500-летние фрески.

Сигишоара также является важным пунктом на длинном маршруте Via Transilvanica, пересекающем регионы Трансильвания, Буковина и Банат в Румынии. Путешественники, которые пройдут по этому маршруту, глубоко погрузятся в культурное, историческое и природное разнообразие страны. Стартуя в Путне, он простирается почти на 1500 километров и охватывает 10 уездов, более 400 общин и 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, заканчиваясь в Дробете-Турну-Северине.

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