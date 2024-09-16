Ненадежные и дорогие в обслуживании: какие подержанные автомобили не стоит покупать в 2025 году

Наибольшее преимущество покупки подержанного автомобиля по сравнению с новым заключается в том, что цена обычно намного ниже. Но покупка авто на вторичном рынке – это своеобразная лотерея, ведь высок риск приобрести модель, которая потребует дополнительных вложений.

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Эксперты провели исследования подержанных авто и определили модели, которых лучше избегать. Эти модели не станут выгодной инвестицией – напротив, придется постоянно тратить средства на ремонт и обслуживание.

В ходе анализа рынка учитывалось несколько факторов. Вот три важнейших из них:

как часто авто требует ремонта и техобслуживания;

какова продолжительность срока службы при правильном уходе;

какие показатели безопасности.

Tesla Model 3

В отчете Finance Buzz отмечается, что у Tesla не слишком хорошая репутация на вторичном рынке. Она нуждается в дорогостоящем ремонте, но с запчастями не все так просто. Вероятно, вам придется месяцами ждать прибытия запчастей, а между тем придется полагаться на арендованный автомобиль, говорят эксперты.

Dodge Grand Caravan 2020

Dodge Grand Caravan может быть доступным вариантом для семей, которым требуется дополнительное пространство, но он также имеет большие недостатки, согласно Finance Buzz. В основном они касаются безопасности. Страховой институт дорожной безопасности дает Caravan низкие оценки за плохие фары. Это не единственная проблема. Хотя транспортное средство имеет крепление для автомобильных сидений, "они застряли слишком глубоко в сиденье, чтобы легко получить доступ".

Rivian R1T 2022

Consumer Reports дает Rivian R1T низкий рейтинг надежности из-за климат-контроля, системы привода и аппаратного обеспечения кузова. Еще одна проблема с R1T заключается в том, что, несмотря на эти недостатки, это совсем не бюджетная модель.

Ford Bronco Sport 2021

Возрожденный Ford Bronco в 2021 году испытывает проблемы с двигателем, тормозами и трансмиссией, а также утечкой воздуха и воды, сообщает Finance Buzz. Так что этой модели точно следует избегать.

Volkswagen Taos 2022

Согласно Consumer Reports, Volkswagen Taos 2022 года выпуска неоднократно отозвало Национальное управление безопасности дорожного движения. Проблемы включают преждевременный износ колодок/ротора, неисправность тормозов, утечку антифриза и перегрев.

Jeep Compass 2023

Как сообщает Finance Buzz, Compass 2023 отозвали из-за проблем с электричеством. Некоторые модели также не могут отображать информацию, как показания спидометра и предупреждающие лампы. Кроме того, у предыдущих моделей были проблемы с трансмиссиями, подвеской и управлением.

Mercedes-Benz GLE 2020

Несмотря на то, что это популярный роскошный внедорожник, модель 2020 отозвали 11 раз из-за проблем с программным обеспечением электрической системы, электропроводкой и панелью кузова, сообщает Finance Buzz.

Шевроле Tahoe 2021

Согласно оценкам Consumer Reports, Chevrolet Tahoe 2021 года испытывает серьезные проблемы с двигателем. Между тем в версии 2022 года встроенное электричество было "хуже, чем в предыдущие годы".

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