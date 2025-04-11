Неожиданно! Топ-10 продуктов, которые можно замораживать, но мало кто это делает

Все уже привыкли к замораживанию некоторых отдельных известных продуктов, но знаете ли вы, что есть много других ингредиентов, которые можно хранить в морозильной камере, чтобы продлить их срок годности, сократить пищевые отходы и облегчить быстрое приготовление блюд.

Видео дня

Хотя не все продукты подходят для заморозки, а некоторые следует хранить подальше от низких температур, есть много таких, которые можно безопасно заморозить, но вы этого не делали, потому что не знали о такой возможности. Вот 10 из них, пишет OBOZ.UA.

Травы

Для этого поместите две столовых ложки измельченного свежего розмарина, шалфея, петрушки или чабреца и воду (примерно 1 столовую ложку) в каждую лунку формы для кубиков льда и заморозьте. Затем вы можете добавлять кубики непосредственно к соусам, супам или рагу.

Сливочное масло

При хранении в холодильнике масло может иметь неприятный вкус и запах. Хранение обертки помогает предотвратить это до и после замораживания, а также устраняет потребность в дополнительных инструментах для хранения.

Авокадо

Смузи с замороженными бананами хорошо известны, и вы можете применить ту же стратегию для авокадо.

Так же, как и бананы, вы можете заморозить авокадо, пока они не созрели, и сохранить их для приготовления смузи.

Чеснок

Очистите зубчики, измельчите или продавите через чесночный пресс и положите полученный фарш в миску. Добавьте достаточно масла с нейтральным вкусом (примерно половину чайной ложки на зубчик), а затем выложите чайными ложками смеси на противень.

Затем поставьте противень в морозилку. Когда затвердеет чеснок, поместите замороженные кусочки в безопасный для заморозки пакет или контейнер с крышкой и храните, пока не придет время приправлять супы, рагу, соусы и т.д.

Сырая паста

Подобно чесночному методу, заморозьте лист сырой пасты примерно на 20 минут или пока она не затвердеет, затем переместите ее в безопасный для заморозки пакет или контейнер с крышкой. Хранить так пасту можно в течение месяца.

Сырые яичные белки

Вылейте остатки яичного белка в каждую ямку формы для кубиков льда и заморозьте. За день до того, как вы будете готовы использовать белки, извлеките столько белков, сколько нужно из формочек для кубиков льда и дайте разморозиться в холодильнике в течение ночи.

Пахта

Поставьте несколько маленьких бумажных стаканчиков на поднос и наполните каждый половиной стакана пахты, а затем поставьте поднос в морозилку.

Бекон

Раскатайте каждый ломтик, а затем заморозьте на противне. Переместите в безопасный для морозильника пакет и храните его до шести месяцев. Однако важно отметить, что бекон — это скорее исключение среди мясных продуктов, поэтому эта техника замораживания работает так хорошо.

Мука

В то время как очищенная белая мука может храниться при комнатной температуре годами, из-за ограниченного содержания жира цельнозерновая и ореховая мука портится гораздо быстрее.

Их лучше хранить в морозильной камере в крупных банках или морозильных контейнерах с крышками.

Цедра цитрусовых

В то время как целые цитрусовые или дольки цитрусовых плохо замораживаются из-за большого содержания жидкости, цедра идеально подходит для замораживания. И ее потом не нужно размораживать – стоит просто добавить щепотку к вашему блюду.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли замораживать борщ и другие первые блюда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.