Несмотря на гибель персонажа: Киану Ривз официально сыграет в новом фильме о Джоне Вике

Когда казалось, что история Джона Вика завершена, студия Lionsgate сделала ход, который не оставил равнодушным никого. Официально объявлена пятая часть культовой экшн-франшизы, а Киану Ривз снова исполнит роль легендарного наемника.

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Эту новость объявили во время CinemaCon 2025, подтвердив также участие режиссера Чада Стахелски и продюсеров Безила Иваника и Эрики Ли. Фактически, в работу возвращается полная творческая команда, стоявшая у истоков серии, которая за десять лет превратилась из камерного боевика в глобальный кинофеномен.

Глава студии Lionsgate Адам Фогельсон официально подтвердил, что "Джон Вик 5" в разработке.

"Киану, Чед, Безил и Эрика не вернулись бы, если бы им нечего было сказать этими героями – действительно феноменального и свежего. Мы с нетерпением ждем, когда зрители увидят, куда нас приведет это новое путешествие", – отметил Фогельсон.

Здесь и возникает главный вопрос: а как же смерть Джона Вика? Напомним, в последних сценах фильма мы видели, как Уинстон (Йен Макшейн) и Бауэри Кинг (Лоренс Фишберн) стоят у могилы Вика. А сам Киану Ривз в интервью неоднократно говорил, что считает сцену "идеальным завершением истории" и не планирует возвращаться к этой роли.

Впрочем, в мире Джона Вика всегда остается место для неожиданных поворотов. И если создатели решаются вернуть персонажа, можно ожидать, что новый фильм предложит не просто продолжение, а новый взгляд на уже знакомую легенду.

"Джон Вик 4" (2023) заработал в мировом прокате более $440 миллионов – это почти половина общей прибыли всей франшизы.

Фанаты высоко оценили качество постановки, и многие считали, что прощание с Джоном Виком на этом этапе было смелым и уместным. Но киноиндустрия – вещь непредсказуемая. Если есть спрос, будет и продолжение.

Фильм "Джон Вик 5" – не единственный проект, развивающий вселенную вокруг титулованного киллера. Уже 6 июня 2025 года в кинотеатрах стартует "Балерина" – приквел, в котором главную роль исполняет Ана де Армас, а Киану Ривз снова появится в образе Джона Вика.

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