Спин-офф 'Джона Вика': что известно о боевике 'Балерина'. Трейлер

Уже в ближайшие месяцы на экраны выйдет долгожданный спин-офф "Джон Вика" – боевик "Балерина". Главную роль в фильме исполняет Ана де Армас, а недавно обнародованный трейлер намекает на то, что ее героиня будет иметь дело с самим Джоном Виком в исполнении Киану Ривза.

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Фильм обещает не только увлекательные экшен-сцены, но и возвращение знакомых персонажей. В частности, в ленте события будут разворачиваться между третьей и четвертой частями основной серии.

Сюжет "Балерины"

Сюжет рассказывает о бывшей балерине Еве Маккаро, которая превращается в безжалостную убийцу, чтобы совершить свою миссию мести. Персонаж уже появлялась в фильмах основной серии, однако тогда ее играла Юнити Фелан.

В новой версии Ана де Армас придает героини больше глубины и характера. События происходят между третьей и четвертой частями франшизы, когда Джон Вик еще не завершил свою кровавую одиссею. Таким образом, Ривз возвращается в свою культовую роль, принося еще больше интриги в сюжет.

Для Аны де Армас это не первый опыт в жанре экшена. Зрители уже видели ее в образе эффектной помощницы Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать". Кроме того, ее драматическая игра в роли Мэрилин Монро в "Блондинке" принесла актрисе номинацию на "Оскар".

Актерский состав

Кроме де Армас и Ривза, в картине задействованы такие актеры, как Норман Ридус, Иен МакШейн, Анжелика Хьюстон, Габриэль Бирн, Каталина Сандино Морено и покойный Лэнс Реддик.

Сценарий написал Шэй Хаттен ("Армия мертвецов"), а постановкой фильма занимался Лен Вайсман ("Другой мир"). Впрочем, по неофициальным данным, Lionsgate осталась недовольна первоначальным вариантом фильма, что заставило студию привлечь Чада Стагельски – режиссера основной франшизы – для пересъемок значительной части материала. По словам инсайдеров, первая версия фильма была хаотичной, что привело к задержке релиза.

Серия "Джона Вика"

Последний фильм серии "Джон Вик 4", вышедший в прокат два года назад, заработал более $440 миллионов, став самой успешной частью франшизы. Общая касса серии уже превысила отметку в $1 миллиард. Киану Ривз, кстати, неоднократно заявлял, что его герой получил логическое завершение, и он не намерен снова "надевать черный костюм" Вика.

"Балерина" – не единственный проект, расширяющий вселенную "Джона Вика". В 2023 году на платформе Peacock вышел минисериал-приквел "Континенталь" с Мелом Гибсоном, а также ведется разработка сиквела под названием "Under the High Table".

Премьера фильма "Балерина" запланирована на 6 июня 2025 года.

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