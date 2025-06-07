Нет даже аэропорта: какая столица Европы самая маленькая

В сердце Европы среди величественных Пиренейских гор находится уникальная столица, которая не имеет ни высоких небоскрёбов, ни шумных поездов, ни даже собственного аэропорта. Это Андорра-ла-Велья, главный город княжества Андорра, расположенный всего в 10,2 километрах от испанской границы.

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Этот безумно крошечный, но очаровательный город занимает площадь всего 14,4 кв. км, что делает его в 121 раз меньше, чем, например, Лондон. Несмотря на свои скромные размеры, Андорра-ла-Велья привлекает туристов со всего мира своим беспошлинным торговым центром, знаменитым спа-комплексом и впечатляющими горными пейзажами.

Самая маленькая столица Европы

Расположенная на высоте 1023 метра над уровнем моря, Андорра-ла-Велья предлагает захватывающие панорамы Пиренейского горного хребта, простирающегося между Францией и Испанией. Эксперты по путешествиям отмечают ее приветливость и сохраненный шарм: "Андорра-ла-Велья - это довольно приветливый город, в котором до сих пор сохраняется шарм в панорамах долин и крошечном мощеном старом квартале Барри-Антик, где находится дом Каса-де-ла-Валь XVI века". Однако для большинства путешественников этот город служит скорее удобным трамплином к заснеженным горнолыжным склонам и высокогорным трассам Андоррских Пиренеев.

С населением всего 20 430 человек, Андорра-ла-Велья в основном ориентирована на туризм. Большинство посетителей приезжают, чтобы исследовать огромный горнолыжный курорт Грандвалира и соседние курорты Вальнорд. Катание на лыжах в Андорре часто значительно дешевле, чем в Альпах, что делает ее привлекательным вариантом для бюджетных путешественников.

Для тех, кто не желает спускаться по заснеженным склонам, соседний регион Ле-Эскальдес предлагает посетить спа-центр Caldea - крупнейший в Европе. Здесь вас ждут термальные лагуны с температурой 34°C, скандинавские сауны, турецкие бани, джакузи и широкий выбор спа-процедур. Стоимость входных билетов колеблется от 30,50 до 46,50 евро (1420 - 2200 грн).

Из-за отсутствия собственного аэропорта, добраться до Андорра-ла-Велья может показаться сложным, но это стоит усилий. Многие путешественники выбирают авиаперелет в Барселону, откуда можно воспользоваться трехчасовой поездкой на автобусе или арендовать автомобиль, чтобы добраться до Андорры-ла-Велья.

Андорра-ла-Велья предлагает разнообразные варианты размещения, что делает ее отличным местом как для туристов, готовых тратиться, так и для тех, кто имеет ограниченный бюджет. Например, недельное пребывание в отеле Màgic Andorra (с 1 по 8 июля) обойдется примерно в 480 евро за двухместный номер (около 23 тыс. грн).

Однако, если вы ищете неделю роскоши и изысканности, пятизвездочный отель Andorra Park предлагает свои услуги. Традиционный люкс в этом отеле на те же даты может стоить около 1489 евро (70,5 тыс. грн), подчеркивая широкий диапазон цен на проживание в столице Андорры.

Андорра-ла-Велья, несмотря на свои миниатюрные размеры и отсутствие привычных мегаполисных атрибутов, предлагает уникальный опыт путешествия. Она является привлекательным направлением для тех, кто ищет отдыха от шумных мегаполисов и желает окунуться в живописную природу и спокойную атмосферу горного княжества.

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