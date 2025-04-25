Нет связи и такси: как добраться до самого изолированного острова на Земле

Представьте себе путешествие, где смартфон становится бесполезным, а карты – бумажными. Остров Пасхи, также известный как Рапа-Нуи, является одним из самых изолированных населенных мест в мире.

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Он расположен в юго-восточной части Тихого океана, примерно в 2000 милях к западу от Чили, и сохраняет свою уникальную атмосферу благодаря ограниченной связи и почти полному отсутствию современных сервисов.

Эта особенность делает его привлекательным для тех, кто стремится отключиться от цифрового мира. Здесь не работают мобильные сети, поэтому каждый шаг превращается в настоящее приключение, пишет Daily Express.

Добраться до острова можно только авиарейсом из Сантьяго, выполняемого ежедневно авиакомпанией LATAM Airlines. Путешествие длится около шести часов, и именно это делает посещение острова особенным.

На территории проживает менее 7000 человек, а основным туристическим центром является город Ханга-Роа. Здесь можно найти отели, рестораны и бары, которые угощают местными деликатесами, в частности севиче, эмпанадами и свежей рыбой.

Несмотря на изолированность, Wi-Fi иногда доступен, но сбои в работе сервисов из-за часовых поясов — не редкость, так что путешественникам советуют брать с собой часы.

Настоящей визитной карточкой острова являются гигантские статуи Моаи, которых здесь более 800. Изготовленные из вулканического камня, эти монолиты высотой до 4 метров. Их создали представители племени Рапа-Нуи и считается, что они символизируют духов предков. Многие из этих фигур со временем были частично похоронены, так что известны как "головы", хотя имеют и торсы. Каждый год эти загадочные каменные гиганты привлекают около 100 тысяч туристов.

Многие части острова принадлежат к национальному парку Рапа-Нуи, который охватывает 40% территории. Вход в него платный — 80 долларов США, а доступ к большинству локаций возможен только с гидом. Это необходимость, позволяющая лучше понять историю и культуру места, сохраняя его для будущих поколений. Пейзажи острова поражают от трех спящих вулканов до открытых пространств с каменными фигурами.

Остров Пасхи – это не просто место для фотографий. Это опыт, заставляющий задуматься о прошлом, изоляции и человеческом стремлении к памяти. Благодаря статусу объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО этот остров стал не только туристическим направлением, но и символом сохранения культурного наследия. И хотя добраться туда непросто, впечатления остаются на всю жизнь.

OBOZ.UA ранее писал об отдыхе на Восточно-Фрижских островах и его особенностях.

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