Netflix обновил рейтинг самых популярных сериалов: что смотрят в Украине

Netflix регулярно обновляет свои рейтинги популярности, давая представление о том, какие проекты больше всего привлекают зрителей в разных регионах мира. На этот раз компания представила свежий список самых популярных сериалов в Украине, позволяющий отследить актуальные предпочтения украинских подписчиков стриминговой платформы.

Видео дня

Анализ этих данных открывает интересные тенденции и демонстрирует, какие жанры и сюжеты находят наибольший отклик среди отечественной аудитории. В рейтинг попали комедийные, детективные и драмедийные сериалы.

Отдел нераскрытых дел (Dept. Q)

Это шотландский криминальный сериал, основанный на книгах Юсси Адлера-Олсена. В центре сюжета - детектив Карл Морк, который расследует исчезновение прокурора Мерритт Лингард вместе с командой нетипичных коллег.

Джинни и Джорджия (Ginny & Georgia)

Это американский драмедийный сериал, созданный Сарой Ламперт, вышедший на Netflix в 2021 году. История рассказывает о подростке Джинни и ее молодой матери Джорджии, которые пытаются начать новую жизнь в городке Новой Англии.

Сирены (Sirens)

Американский сериал в жанре черной комедии, созданный Молли Смит Метцлер по мотивам собственной пьесы Elemeno Pea. События разворачиваются в течение одного уикенда в роскошном пляжном поместье, где обостряются конфликты вокруг власти, женских отношений и социальных различий. В центре сюжета - Девон, которая пытается спасти сестру от влияния ее загадочного босса.

Сара: Женщина в тени (Sara - Woman in the Shadows)

Это итальянский драматично-криминальный сериал об опытном агенте, которую заставляет вернуться к работе личная трагедия. После смерти сына Сара оставляет службу, но новое дело втягивает ее обратно в мир шпионажа и заставляет столкнуться с собственными секретами.

Уцелевшие (The Survivors)

Австралийский криминально-драматический сериал о мужчине, который после 15 лет возвращается в родной городок, где когда-то потерял близких в шторме. Новое убийство заставляет жителей Эвелин-Бей снова столкнуться с прошлым и открыть болезненные тайны.

Уют (Secrets We Keep)

Датский криминально-драматический триллер об исчезновении филиппинской няни в элитном районе. Ее подруга Энджел, подозревая преступление, начинает собственное расследование, постепенно разоблачая темные стороны жизни привилегированного сообщества.

Ставка (Bet)

Канадский криминально-драматический триллер об элитной школе-интернате, где обучение отходит на второй план, а власть принадлежит тем, кто выигрывает в подпольных играх. Новенькая из Японии, Юмеко, мгновенно привлекает внимание благодаря своим азартным навыкам и становится угрозой для влиятельного Студенческого совета. Но ее настоящая цель - не победа, а месть.

Четыре времени года (The Four Seasons)

Американский комедийно-мелодраматический сериал о двух парах, которые ежегодно вместе путешествуют в разные сезоны. Но на этот раз общая традиция дает трещину: Джек и Кейт на грани развода, и это ставит под угрозу не только их брак, но и дружбу между семьями.

OBOZ.UA предлагает узнать о сериале "Джентльмены", продолжение которого снимает Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.