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Netflix показал кадры из новой части "Достать ножи": что известно о сюжете

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Netflix показал кадры из новой части 'Достать ножи': что известно о сюжете

Стриминговый гигант Netflix обнародовал первые официальные кадры из фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец" (Wake Up Dead Man). Это продолжение популярной детективной франшизы, где главным героем снова станет эксцентричный сыщик Бенуа Блан.

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В центре новой истории – самое опасное дело в карьере Блана. Зрители уже могут увидеть изменение в его стиле – теперь он появляется в темных очках и тренчах посреди пасмурного леса. Релиз фильма намечен на 2025 год.

Netflix показал кадры из новой части "Достать ножи": что известно о сюжете

Режиссер Райан Джонсон снова привлек к съемкам звездный актерский состав. Вместе с Дэниелом Крейгом, традиционно исполняющим роль Бенуа Блана, в ленте сыграют Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Глэнн Клоуз, Эндрю Скотт, Кэрри Вашингтон, Джош О'Коннор и другие.

Сам Джонсон сравнивает формирование команды фильма с организацией ужина, где главное собрать лучших актеров, хорошо взаимодействующих между собой. Актеры, по его словам, не только профессионалы, но и приятные люди за кадром.

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Детали сюжета пока еще содержатся в секрете, но из опубликованных изображений можно сделать несколько предположений. Одна из сцен проходит в церкви, что может намекать на религиозный подтекст в фильме. Другая — в пасмурном лесу, отличающемся от экзотического острова, где разворачивалось действие предыдущего фильма "Достать ножи: Стеклянный лук". Такое изменение антуража может указывать на кардинально новую атмосферу третьей части.

Внешний вид Блана также эволюционирует – от светлых костюмов до образа, больше напоминающего классического мультипликационного детектива. У зрителей уже возникли ассоциации с такими персонажами, как инспектор Гаджет или детектив из "Розовой пантеры". Это может быть подсказкой по поводу более иронического или даже гротескного тона ленты.

Netflix показал кадры из новой части "Достать ножи": что известно о сюжете

Название "Достать ножи: Проснись, мертвец" (Wake Up Dead Man) - не случайно. Она совпадает с названием песни группы U2 из альбома Pop в 1997 году. По словам Джонсона, это выражение имеет глубокие корни в американской фолк-музыке, и он давно хотел использовать его для одного из своих проектов. Выбор такого названия может скрывать определенные сюжетные подтексты или символику, которая открывается при просмотре.

Съемки третьего фильма проходили в Лондоне и завершились летом 2024 года. Мировая премьера состоится на Netflix в 2025 году, точная дата пока не объявлена.

OBOZ.UA ранее писал о начале съемки очередного фильма о Мстителях.

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