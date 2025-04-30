Netflix показал кадры из новой части 'Достать ножи': что известно о сюжете

Стриминговый гигант Netflix обнародовал первые официальные кадры из фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец" (Wake Up Dead Man). Это продолжение популярной детективной франшизы, где главным героем снова станет эксцентричный сыщик Бенуа Блан.

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В центре новой истории – самое опасное дело в карьере Блана. Зрители уже могут увидеть изменение в его стиле – теперь он появляется в темных очках и тренчах посреди пасмурного леса. Релиз фильма намечен на 2025 год.

Режиссер Райан Джонсон снова привлек к съемкам звездный актерский состав. Вместе с Дэниелом Крейгом, традиционно исполняющим роль Бенуа Блана, в ленте сыграют Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Глэнн Клоуз, Эндрю Скотт, Кэрри Вашингтон, Джош О'Коннор и другие.

Сам Джонсон сравнивает формирование команды фильма с организацией ужина, где главное собрать лучших актеров, хорошо взаимодействующих между собой. Актеры, по его словам, не только профессионалы, но и приятные люди за кадром.

Детали сюжета пока еще содержатся в секрете, но из опубликованных изображений можно сделать несколько предположений. Одна из сцен проходит в церкви, что может намекать на религиозный подтекст в фильме. Другая — в пасмурном лесу, отличающемся от экзотического острова, где разворачивалось действие предыдущего фильма "Достать ножи: Стеклянный лук". Такое изменение антуража может указывать на кардинально новую атмосферу третьей части.

Внешний вид Блана также эволюционирует – от светлых костюмов до образа, больше напоминающего классического мультипликационного детектива. У зрителей уже возникли ассоциации с такими персонажами, как инспектор Гаджет или детектив из "Розовой пантеры". Это может быть подсказкой по поводу более иронического или даже гротескного тона ленты.

Название "Достать ножи: Проснись, мертвец" (Wake Up Dead Man) - не случайно. Она совпадает с названием песни группы U2 из альбома Pop в 1997 году. По словам Джонсона, это выражение имеет глубокие корни в американской фолк-музыке, и он давно хотел использовать его для одного из своих проектов. Выбор такого названия может скрывать определенные сюжетные подтексты или символику, которая открывается при просмотре.

Съемки третьего фильма проходили в Лондоне и завершились летом 2024 года. Мировая премьера состоится на Netflix в 2025 году, точная дата пока не объявлена.

OBOZ.UA ранее писал о начале съемки очередного фильма о Мстителях.

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