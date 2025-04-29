Стартовали съемки фильма 'Мстители: Судный день': когда выйдет на экраны

Вселенная Marvel официально открыла новую страницу своей истории. Начались съемки долгожданного фильма "Мстители: Судный день". Режиссеры проекта, братья Руссо, уже поделились первым кадром со съемочной площадки – и это совсем не то, чего ожидали фанаты.

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Премьера фильма "Мстители: Судный день" запланирована на начало мая 2026 года. А уже через год, в мае 2027-го, на большие экраны выйдет еще одна культовая лента "Мстители: Тайные войны", которая, по слухам, станет настоящей кульминацией для нового поколения кинематографической вселенной Marvel.

В своем стиле Руссо ограничились лаконичной подписью: "День первый… ". На фото, однако, нет ни камер, ни актеров, ни зрелищных сцен – вместо этого показали стул с надписью Виктор фон Дум.

Именно этого культового злодея воплотит Роберт Дауни-младший, возвращающийся в киновселенную Marvel через шесть лет после героической гибели его персонажа Тони Старка в фильме "Мстители: Завершение".

Такой подход к анонсам Marvel уже использовала во время недавней презентации, посвященной проектам "Судный день" и "Тайные войны", где вместо традиционных трейлеров студия демонстрировала стулья с именами будущих звезд франшизы.

Среди уже объявленных актеров – старые знакомые и новые лица, в частности, из обновленной "Фантастической четверки" и вселенной "Людей Икс". При этом Marvel обещает, что состав актеров готовит еще несколько громких сюрпризов.

К подтвержденному касту "Мстителей: Судный день" уже присоединились Энтони Маки, Крис Гемсворт, Летиция Райт, Пол Радд и актеры из фильма "Громовики". Известно также, что Дэвид Харбор узнал участие некоторых звезд только во время просмотра упомянутой презентации, что свидетельствует о суровой секретности вокруг проекта.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что в новых "Мстителях" появится персонаж, которого не ждали.

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