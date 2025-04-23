Netflix снимает третий фильм об Эноле Холмсе: кто из актеров вернется

Netflix официально объявил о начале работы над третьим фильмом из серии об Эноле Холмсе после громкого успеха предыдущих частей. Юная сестра легендарного Шерлока вернется на экраны, чтобы погрузить зрителей в новое увлекательное дело.

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Экранизация будет основываться на книгах Нэнси Спрингер, которые в свое время стали настоящим открытием в жанре подросткового детектива. Детали рассказало издание Hollywood Reporter.

К своим ролям вернутся ключевые актеры: Милли Бобби Браунснова сыграет сообразительную и независимую Энолу. Генри Кавилл продолжит воплощать образ Шерлока Холмса, гения дедукции. А Гелена Бонэм Картер по-прежнему сыграет волевую и эксцентричную мать семьи – Юдорию Холмс. Также на экране мы снова увидим Луи Партриджа в роли лорда Тьюксбери, а Хэмиш Патель вернется к роли доктора Ватсона.

Netflix уже приступил к съемкам в Великобритании. Над проектом работает команда, знакомая зрителям по сериалу "Подростковый возраст" – сценарий написал Джек Торн, а режиссером стал Филипп Барантини.

Известно, что события третьей части будут разворачиваться на Мальте – новой экзотической локации для Энолы, где она сталкивается не только с очередной тайной, но и с собственными сомнениями и мечтами. По словам авторов, дело будет гораздо сложнее, чем все предыдущие, и поставит Энолу перед самым серьезным вызовом в ее детективной карьере.

Фильм продолжает развивать образ Эноли как отдельного персонажа и целую альтернативную версию вселенной Шерлока Холмса, где на первый план выходит женская эмансипация, свобода выбора и интеллектуальное равноправие. Это приключенческое кино и история взросления, в которой юная героиня бросает вызов не только преступникам, но и стереотипам своего времени.

Дата премьеры пока неизвестна, но уже сейчас можно с уверенностью сказать – треть "Энолы Холмс" станет одним из самых ожидаемых событий для фанатов детективного жанра.

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