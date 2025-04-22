Культовый сериал "Секретные материалы" перезапустят: что известно
Культовый фантастический сериал 90-х The X-Files (в переводе "Совершенно секретно" или "Секретные материалы") может вернуться на экраны. О том, что он начал работу над перезапуском, заявил режиссер нового фильма "Грешники" Райан Куглер.
Как пишет издание Variety, Куглер рассказал подкасту Last Podcast on the Left, что проект перезапуска культового шоу у него "прямо следующий". "Некоторые из этих эпизодов, если мы сделаем свою работу правильно, будут действительно невероятно страшными", – пообещал режиссер.
Это уже не первый случай, когда Куглер заявляет о своем желании перезапустить "Секретные материалы". В 2023 году он обсудил этот проект с создателем и шоураннером оригинального сериала Крисом Картером.
"Секретные материалы", созданные силами 20th Century Fox Television, транслировались на телеканале Fox в течение девяти сезонов с 1993 по 2001 год. Также состоялись две попытки возродить шоу в 2016 и 2018 годах. К ним привлекали главных актеров основного шоу – Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон. Куглер планирует попытаться перезапустить хит девяностых в рамках своего соглашения с Walt Disney Television.
На вопрос, связывался ли он с Джиллиан Андерсон, Куглер подтвердил, что такой разговор состоялся. Однако добавил, что "держит пальцы скрещенными", чтобы получить от нее согласие. "Мы постараемся сделать что-то действительно замечательное и сделать что-то для настоящих поклонников "Секретных материалов" и, возможно, найти новых", – пообещал режиссер.
На счету Куглера уже есть несколько удачных перезапусков. Так в 2015 году он успешно возродил франшизу "Рокки" с Майклом Б. Джорданом в главном роде. И даже привлек к ней Сильвестра Сталлоне. Затем он адаптировал комиксы Marvel "Черная пантера" в одну из самых признанных критиками франшиз Marvel. Причем одобрительными были отзывы как на оригинал 2018 года, так и на его сиквел 2022 года "Ваканда навсегда". Обе ленты получили по несколько номинаций на премию "Оскар".
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