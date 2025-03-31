Netflix создаст сериал о Скуби-Ду: что известно

Прошло более полувека с того момента, как трусливый, но забавный пес Скуби-Ду впервые появился на экранах. Три фильма, десятки мультсериалов, множество перезапусков – и он остается одним из самых известных персонажей поп-культуры. Но мало кто знает, с чего началась история этой необычной команды, разгадывающей тайны.

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В новом сериале шоуранеры Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг и их продюсерская компания Midnight Radio возвращаются к истокам – к жуткому событию, впервые объединившему героев франшизы. Подробности рассказывает Netflix.

Тайна, с которой все началось

Сюжет будет разворачиваться в последнее лето перед взрослой жизнью, когда друзья – Шегги и Дафна – встречают загадку, связанную с одиноким щенком догом, который, вероятно, стал свидетелем сверхъестественного убийства.

К ним присоединяются Велма – умная и рациональная местная жительница, и Фредди, харизматичный парень с загадочным прошлым. Вместе они погружаются в дело, постепенно затягивающее их во все более глубокие темные события, обнажая не только внешние тайны, но и скрытые страхи каждого из них.

Скуби Ду в новом формате

"Mystery Inc. снова в деле! – заявил Питер Фридлендер, вице-президент Netflix по художественным сериалам. – Эта франшиза имеет мощное наследие, наполненное темами дружбы, вдохновляющими поколение фанатов. Вместе с Berlanti Productions и Midnight Radio мы стремимся обрадовать давних поклонников и одновременно открыть мир приключений для новой аудитории".

Сериал стал результатом глобального соглашения между Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

"Мы в восторге от сотрудничества с нашими постоянными партнерами из Berlanti Productions и Midnight Radio, – отметил Клэнси Коллинз Уайт, президент по творческим вопросам Warner Bros. Television. – Несложно понять, почему зрители продолжают любить этих персонажей уже более полувека. И мы с нетерпением ждем, когда новое поколение познакомится с Mystery Inс."

Несмотря на десятилетия трансформаций и изменений формата, Скуби-Ду остается узнаваемым и актуальным. В этом сериале он не просто возвращается – он переосмысливается, открывая новые грани своего образа, сохраняя в то же время то, что полюбили миллионы: остроумие, доброту, таинственность и дружелюбие.

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