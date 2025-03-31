Новая 'Белоснежка' провалилась? Фильм получил низкий рейтинг и малые кассовые сборы

Одиозный игровой римейк мультфильма Disney "Белоснежка" с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях не оправдал ожиданий студии. По результатам первого уик-энда можно уверенно сказать, что он стал для нее одним из худших, если не самым худшим в истории дебютом.

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На момент написания заметки рейтинг ленты на агрегаторе IMDb обвалился до отметки 1,6 на основе 268 тысяч оценок, что сделало "Белоснежку" фильмом с одним из самых низких рейтингов в истории сервиса. На Rotten Tomatoes ситуация немного лучше: пользовательский рейтинг картины составляет 41%, а вот критики присудили ей приличные 74%.

Между тем, после первого уикенда проката сборы уже были катастрофическими. В мире "Белоснежка" заработала 87 млн. долларов, а в США – 43 млн. долларов. Это меньше, чем у неудачных с коммерческой точки зрения диснеевских "Русалочки" (95 млн долл.), "Малефисенты" (69,4 млн долл.) и "Золушки" (67,8 млн долл.) По результатам второй недели проката, дела не намного лучше – на сегодняшний день в копилке фильма 143 млн долларов глобальных сборов.

Учитывая, что первый уик-энд как правило наиболее прибыльный, уже можно сказать, что "Белоснежка", скорее всего, станет для Disney убыточной. Бюджет картины оценивается в 270 млн долларов. Но, поскольку эта сумма была объявлена в декабре 2023 года, то есть до постпродакшена картины и некоторых пересъемок, фактическая ее стоимость может быть ощутимо больше. Так издание The New York Times оценивало финальный бюджет фильма в 350 млн долл., а точкой безубыточности называло сборы в 800 млн долл.

Напомним, что "Белоснежку" преследовали скандалы еще с момента анонса проекта. Во-первых, многие любители классических анимационных фильмов Disney скептически относятся к игровым римейкам. Во-вторых, уже на ранних этапах критику вызвал выбор актрисы колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер на главную роль. Во время съемок Зеглер успела отметиться неоднозначными высказываниями в поддержку Палестины и конфликтом с партнершей по съемкам Галь Гадот.

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