Netflix в 2025 году откроет собственный 'Диснейленд' с аттракционами из любимых сериалов: что там будет

Компания Netflix готовится к значительному расширению своего присутствия в сфере развлечений, объявив об открытии первых двух интерактивных пространств под названием Netflix House. Эти объекты, которые будут функционировать как своеобразные "Диснейленды" для фанатов стриминговой платформы, позволят посетителям окунуться в мир любимых сериалов и фильмов.

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Запланированное открытие в конце 2025 года обещает новый уровень взаимодействия с контентом, предлагая уникальные впечатления, которые выходят за пределы обычного просмотра на экране.

Netflix House в США

Первые два Netflix House разместятся в США, заняв площади бывших универмагов в торговых центрах King of Prussia Mall близ Филадельфии и Galleria Dallas в Техасе. Хотя точные даты открытия еще не объявлены, Netflix уже планирует дальнейшее расширение концепции.

Третий Netflix House ожидается примерно в 2027 году на Лас-Вегас-Стрип, в торговом центре Blvd Las Vegas, рядом с курортом MGM Grand. Это свидетельствует о долгосрочных амбициях компании по созданию сети подобных развлекательных центров.

По словам Сабрины Филлипс Оливер, представительницы Netflix, каждый Netflix House будет предлагать уникальные "впечатления, предложения и программы", которые будут "регулярно обновляться, предоставляя поклонникам различные приключения каждый раз, когда они посещают". Это означает, что контент и аттракционы не будут статичными, а будут постоянно эволюционировать, чтобы обеспечить свежесть и привлекательность для посетителей.

Netflix House в Далласе будет сосредоточен на интерактивных аттракционах, вдохновленных популярными сериалами. Посетители смогут принять участие в занятиях "Stranger Things: Escape the Dark" и "Squid Game: Survive the Trials", что обещает полное погружение в атмосферу этих культовых шоу. Кроме того, на локации будет аркада Netflix RePLAY, которая будет предлагать "физические испытания, захватывающие сюжетные комнаты и игры в ретро-стиле", где можно будет соревноваться с друзьями или играть в команде.

Филадельфийский Netflix House, похоже, станет большей из двух первоначальных локаций, предлагая еще более широкий спектр развлечений. Среди аттракционов будут "Венздей: канун изгнанников" и "Один кусок: в поисках дьявольских фруктов". Также предусмотрены виртуальные занятия Netflix с VR-играми от Sandbox VR, девятилуночное поле для мини-гольфа и кинотеатр TUDUM. В последнем на большом экране будут транслироваться сериалы, фильмы Netflix и проходить фанатские мероприятия, такие как викторины.

Кроме масштабных интерактивных впечатлений, пространства Netflix House также будут содержать элементы из других шоу и фильмов, доступных на стриминговой платформе.

OBOZ.UA напоминает, что Netflix начал работать над третьим фильмом из серии об Эноле Холмс.

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