Никогда не поливайте так орхидею: она может погибнуть

Орхидеи – красивые растения, но за ними может быть трудно ухаживать, особенно потому, что одна распространенная ошибка полива может повредить корни и привести к их гибели. Один из самых распространенных советов по поливу орхидеи – использовать кубики льда.

Это объясняется тем, что, как утверждают, лед растает и постепенно обеспечит вашу орхидею необходимой водой. Но, как оказалось, это большое заблуждение. Эксперт Пейдж Тейлин объяснила в видео в TikTok, что за орхидеями легко ухаживать, если придерживаться правильных шагов, стимулируя рост, правильно поливая и подпитывая в нужное время.

По ее словам, орхидеи являются голоэпифитами, что означает, что они проводят свою жизнь в дикой природе, растут на других растениях, не устанавливая связи с землей. Они получают влагу и питательные вещества из воздуха, дождя и органических остатков, которые накапливаются вокруг их корней.

Это означает, что их не следует сажать в ту же почву, что и другие комнатные растения. Когда начальные цветы вашей орхидеи отмирают, следует возобновить цветение, обрезав стебель до момента непосредственно перед первым цветением, а затем пересадить ее в специальный грунт, известный как кора орхидей.

Кора орхидеи имитирует дерево, именно там орхидеи обычно растут в дикой природе. Осторожно выньте орхидею из горшка, в котором она была, и осторожно удалите лишний мох и почву с корней.

Если у вашего растения коричневые корни, обрежьте их, чтобы оставить только ярко-зеленые корни. Поместите немного коры орхидеи в цветочный горшок и вашу орхидею внутрь, сверху добавьте еще коры, чтобы заполнить пространство вокруг растения.

Когда дело доходит до подкормки, никогда не следует подкармливать орхидею во время ее активного цветения. Удобрения следует вносить лишь после того, как цветы опадут.

Как правильно поливать орхидеи

Поливайте раз в неделю, давая смеси для горшков немного подсохнуть между поливами. Используйте воду комнатной температуры и не оставляйте растение в воде.

Поливайте утром, чтобы листья к вечеру высохли.

