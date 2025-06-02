Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

Картофель – это именно тот овощ, ради которого нередко и заводят собственный огород. Он дает хороший урожай, который можно сохранить на всю зиму. Но корнеплодов будет заметно меньше, если посадить рядом с картофельной грядкой неправильных "соседей".

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Как пишет блог Марты Стюарт, перечисленные ниже овощи и фрукты могут привлекать вредителей и инфекции, которые очень негативно повлияют на урожай картофеля. А еще подавлять его рост. Именно поэтому, их лучше сажать на определенном расстоянии.

Помидоры

Как и картофель, помидоры относятся к семейству пасленовых. А это значит, что они страдают от одних и тех же вредителей и болезней, например, фитофтороза. Кроме того, обе культуры имеют пышную зеленую часть, поэтому могут создавать друг для друга чрезмерную тень, тогда как им нужно полное солнце, чтобы созреть.

Перец

Еще один представитель пасленовых – это перец. А значит проблема общих вредителей и болезней для перца и картофеля тоже актуальна. Особенно это касается колорадских жуков. А еще эти две культуры конкурируют за питательные вещества.

Баклажаны

К пасленовым относятся и баклажаны. А соседство растений из одного семейства может существенно увеличить риск быстрого распространения вредителей и болезней по полю или саду. И это может угрожать даже тем растениям, которые менее уязвимы к именно такого рода проблемам.

Огурцы

Картофелю нужно много места, чтобы расти и процветать, а огурцы, которым также необходимо пространство, могут его вытеснить. А еще оба растения сильно конкурируют за питательные вещества. Вообще опытные огородники рекомендуют выращивать огурцы в отдельном горшке или контейнере.

Тыквы

Как и огурец, тыква занимает немало места на огороде. И вдобавок имеет большие листья, которые создают густую тень. Поэтому лучше сажать тыквы подальше от картофеля, который любит яркое солнце.

Спаржа

У спаржи глубокая корневая система, именно поэтому она является не лучшей парой для картофеля. Это приводит к тому, что обе культуры конкурируют за пространство под землей. А еще во время выкапывания картофеля, особенно молодого, можно повредить посевы спаржи.

Малина

Малина, как и картофель, подвержена грибковым заболеваниям, так что эти растения лучше держать на расстоянии друг от друга. Их соседство может привести к настоящей катастрофе не только для этих конкретных фруктов и овощей, но и для всего вашего сада.

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