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Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

Юлия Потерянко
NewsLife
3 минуты
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Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

Картофель – это именно тот овощ, ради которого нередко и заводят собственный огород. Он дает хороший урожай, который можно сохранить на всю зиму. Но корнеплодов будет заметно меньше, если посадить рядом с картофельной грядкой неправильных "соседей".

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Как пишет блог Марты Стюарт, перечисленные ниже овощи и фрукты могут привлекать вредителей и инфекции, которые очень негативно повлияют на урожай картофеля. А еще подавлять его рост. Именно поэтому, их лучше сажать на определенном расстоянии.

Помидоры

Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

Как и картофель, помидоры относятся к семейству пасленовых. А это значит, что они страдают от одних и тех же вредителей и болезней, например, фитофтороза. Кроме того, обе культуры имеют пышную зеленую часть, поэтому могут создавать друг для друга чрезмерную тень, тогда как им нужно полное солнце, чтобы созреть.

Перец

Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

Еще один представитель пасленовых – это перец. А значит проблема общих вредителей и болезней для перца и картофеля тоже актуальна. Особенно это касается колорадских жуков. А еще эти две культуры конкурируют за питательные вещества.

Баклажаны

Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

К пасленовым относятся и баклажаны. А соседство растений из одного семейства может существенно увеличить риск быстрого распространения вредителей и болезней по полю или саду. И это может угрожать даже тем растениям, которые менее уязвимы к именно такого рода проблемам.

Огурцы

Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

Картофелю нужно много места, чтобы расти и процветать, а огурцы, которым также необходимо пространство, могут его вытеснить. А еще оба растения сильно конкурируют за питательные вещества. Вообще опытные огородники рекомендуют выращивать огурцы в отдельном горшке или контейнере.

Тыквы

Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

Как и огурец, тыква занимает немало места на огороде. И вдобавок имеет большие листья, которые создают густую тень. Поэтому лучше сажать тыквы подальше от картофеля, который любит яркое солнце.

Спаржа

Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

У спаржи глубокая корневая система, именно поэтому она является не лучшей парой для картофеля. Это приводит к тому, что обе культуры конкурируют за пространство под землей. А еще во время выкапывания картофеля, особенно молодого, можно повредить посевы спаржи.

Малина

Никогда не сажайте это возле картофеля: 7 неудачных растений

Малина, как и картофель, подвержена грибковым заболеваниям, так что эти растения лучше держать на расстоянии друг от друга. Их соседство может привести к настоящей катастрофе не только для этих конкретных фруктов и овощей, но и для всего вашего сада.

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