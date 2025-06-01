Свекла будет слаще: что посадить рядом

Правильно выращенная свекла имеет приятный сладкий вкус и добавляет в наш рацион множество полезных веществ. Но как вырастить этот замечательный овощ, не допуская ошибок?

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Один из самых действенных лайфхаков – это обеспечить растению правильное соседство. Что именно нужно посадить рядом со свеклой, чтобы получить здоровые корнеплоды и сочную зелень, издание Express узнавало у экспертов компании Epic Gardening.

Знатоки огороднического дела объяснили, что правильное соседство максимизирует доступное для посадки растений пространство. А еще может стимулировать рост овощей и фруктов и делать плоды заметно вкуснее. Выбор растений, которые хорошо сотрудничают друг с другом, дает им возможность получать дополнительные питательные вещества, что также сказывается на пищевой ценности урожая.

Идеальным соседом для свеклы эксперты Epic Gardening назвали салат латук. Причем высаживать этот листовой овощ можно прямо между свеклой. Латук, который растет достаточно быстро, сразу защитит ее от сорняков. А мягкий, влажный микроклимат, созданный листьями, в долгосрочной перспективе улучшит вкусовые качества свеклы. В то же время неглубокая корневая система листового овоща не будет мешать развитию корнеплодов.

В целом на вкус свеклы больше всего влияют качество почвы, постоянный уровень увлажненности и своевременный сбор урожая. С первой и второй задачами поможет справиться салат латук.

Как правильно выращивать свеклу и салат латук вместе

Сейте семена салата между рядами свеклы, располагая семена на расстоянии примерно 15 сантиметров друг от друга. Салат растет быстрее, чем свекла, что позволяет собирать его урожай до того, как корнеплод полностью разовьется. Это минимизирует конкуренцию между растениями.

Сорта листового салата являются лучшим выбором, поскольку они формируют менее плотные головки, которые могут слишком затенять солнцелюбивую свеклу. К тому же таким овощам нужны одинаковые удобрения и похожий режим полива.

Если вы хотите еще больше усилить рост свеклы на своей грядке, посадите рядом с ней цветы – бархатцы или настурции. Они одновременно привлекают насекомых-опылителей и защищают обе овощные культуры от вредителей.

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