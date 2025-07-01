Никогда не сажайте это возле помидоров: 10 растений, которые будут плохими соседями

Чтобы обеспечить помидорам оптимальные условия для роста, недостаточно лишь солнечного места, регулярного полива и выбора устойчивых к болезням сортов. Важную роль играет также подбор правильных растений-соседей.

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Некоторые культуры могут подавлять развитие томатов, конкурируя за питательные вещества, затеняя или даже распространяя болезни. Эксперты рассказали, какие растения будут плохими растениями для помидоров.

Фенхель

Фенхель – одна из немногих культур, которую не стоит сажать рядом ни с одним огородным растением. Это аллелопатическое растение: оно выделяет в почву вещества, подавляющие рост соседних культур, в том числе и томатов.

Капуста

Капуста и другие представители семейства крестоцветных (брокколи, цветная капуста, кольраби) активно конкурируют с помидорами за питательные вещества. Кроме того, эти растения имеют широкие листья и могут затенять томаты.

Фасоль (особенно стручковая)

Хотя иногда фасоль рекомендуют как сопутствующую культуру, ее агрессивный рост и способность создавать чрезмерную тень могут негативно влиять на развитие томатов. Специалист Керри Спунемор предостерегает: фасоль может забирать солнечный свет, влагу и питательные вещества.

Укроп

На ранних этапах укроп может быть полезным соседом для томатов, но взрослые растения препятствуют росту томатных корней и истощают почву. В результате – замедленный рост и сниженное плодоношение.

Кукуруза

Кукуруза, достигнув полного роста, создает значительное затенение. Она также может быть привлекательной для некоторых общих вредителей, угрожающих и томатам. Соседство с кукурузой тормозит фотосинтез и развитие томатов.

Окра (бамия)

Эта высокая южная культура с густой листвой и цветами гибискусного типа быстро растет и создает тень. Ее близкое размещение рядом с помидорами может привести к недостатку солнечного света для последних.

Картофель

Томаты и картофель принадлежат к семейству пасленовых. Это означает, что они подвержены одним и тем же болезням и вредителям, в частности фитофторозу. Посадка рядом лишь увеличивает риск заражения.

Брокколи

Брокколи – "тяжелый потребитель" питательных веществ. Он активно истощает почву, особенно азот, необходимый для роста томатов. Соседство с брокколи снижает урожайность томатов.

Цветная капуста

Цветная капуста, как и брокколи, привлекает вредителей, в частности капустных червецов и тлю. Кроме того, это еще одна культура с высоким потреблением питательных веществ, конкурирующая с помидорами.

Баклажаны

Баклажан – еще один представитель семейства пасленовых. Как и картофель, они подвержены общим заболеваниям, среди которых особенно опасен фитофтороз. Это грибковое заболевание может привести к почернению плодов, сморщиванию листьев и гибели растений.

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