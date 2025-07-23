Никогда не сажайте там гортензии: эксперты назвали 5 неудачных мест

Гортензии считаются одними из самых популярных декоративных кустарников для сада благодаря обильному цветению и широкой палитре цветов. Однако несмотря на общую неприхотливость, эти растения чувствительны к условиям выращивания.

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Неудачно выбранное место для посадки может привести к слабому развитию, отсутствию цветов или полному увяданию куста. Эксперты рассказали, где никогда не стоит сажать гортензии.

Глинистая или переувлажненная почва

"Гортензии не любят избытка влаги", – предупредил ландшафтный дизайнер Ян Джонсен. Чрезмерно влажная почва, особенно тяжелая глинистая, плохо пропускает воду, и корни начинают задыхаться. В результате куст может загнить или не развиваться вообще.

Избегайте посадки в низинах, где скапливается дождевая вода, или улучшайте дренаж с помощью мульчи, компоста и песка.

Чрезмерно солнечное место

Гортензии предпочитают полутень. Если они оказываются на месте, где солнце печет с утра до вечера – это стресс.

"В жарком климате полное солнце может обжечь листья и цветы", – отмечает Райан МакЭнани, профессиональный садовод. В таких условиях куст быстро теряет влагу, становится вялым, а бутоны не раскрываются.

Лучшее место – где солнце светит утром, а днем есть притенение (например, с северной или восточной стороны дома или под раскидистыми деревьями).

Ветреные открытые участки

Некоторые сорта гортензий имеют тонкие и гибкие стебли. В открытых, ветреных зонах они ломаются или гнутся, а тяжелые соцветия падают на землю. Особенно уязвимы гладкие гортензии, которые не формируют деревянистых побегов.

Чтобы избежать этого, высаживайте кусты в защищенных местах: вблизи забора, живой изгороди или стены дома.

Маленькие горшки

Да, гортензии можно выращивать в контейнерах, но не в любых. Если горшок маловат, корневая система не будет иметь пространства для развития, и растение будет быстро терять влагу.

Минимальный размер горшка – 38–46 см в ширину и достаточная глубина для удержания влаги. Без этого гортензия будет страдать, а ее листья желтеть.

Газон с азотными удобрениями

Часто владельцы домов мечтают об идеальном газоне и высаживают гортензии рядом. Однако стоит быть осторожными: газонные удобрения содержат большое количество азота, который стимулирует рост листьев, но подавляет цветение.

Если вы хотите посадить гортензии рядом с газоном:

избегайте попадания удобрений на клумбу;

используйте для гортензий удобрения с фосфором, которые стимулируют бутонизацию;

или же выращивайте кусты в больших горшках, где можно контролировать почву и подкормки.

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