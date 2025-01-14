Никогда не заваривайте этим способом кофе, чтобы не посадить сердце

Полезные и вредные качества кофе — вечная тема для дискуссий специалистов и общественности. В частности, в социальных сетях много спорят о правильных и неправильных способах его приготовления, причем мнения на этот счет самые разные.

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Как заваривать кофе, чтобы оздоровить, а не посадить сердце, рассказывает OBOZ.UA.

Вся проблема в гуще?

Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что самый полезный для организма способ приготовление кофе, это метод фильтрования, когда вода один раз проходит через фильтр с молотым кофе внутри.

Вредные вещества при этом вымываются, а оставшуюся кофейную гущу выбрасывают. Такой напиток предлагают в большинстве кофеин.

При этом в отфильтрованном кофе остается много антиоксидантов, снижающих риск развития сердечных заболеваний.

Что касается самого неправильно метода заваривания кофе, это, безусловно, его запаривание в чашке и употребление вместе с гущей. В таком напитке содержится в 30 раз больше холестерина, чем в фильтрованном, что создает дополнительную нагрузку на сердце.

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