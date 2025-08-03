Никогда не заворачивайте сыр в пищевую пленку: в чем дело

Правильное хранение сыра означает больше, чем просто сохранить его съедобным. Оно помогает сохранить уникальные вкусы и текстуры, которые делают каждый сорт неповторимым.

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Его срок годности значительно продлевается для тех, кто готов срезать споры плесени, когда остальное выглядит вполне съедобным, хотя существует лучший метод. Сара Тейлор, специалист по гигиене пищевых продуктов в High-Speed Training, раскрыла лучшие методы хранения сыра – и это совсем не то, чего вы ожидаете, пишет Express.

Большинство людей используют пищевую пленку, пытаясь сохранить остатки сыра. Однако Сара предостерегает от такого подхода.

Сыр – это живой продукт, который нуждается в дыхании. Плотно завернутый в пластик, лишен кислорода и может иметь неприятные запахи или скользкую поверхность. Твердые сыры могут потеть и становиться жирными, тогда как мягкие сыры рискуют превратиться в кашеобразные.

Специалист по безопасности пищевых продуктов уточнила: "Твердые сыры, такие как пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактериям для выживания нужны пища и влага, сыр с более низким содержанием влаги, как правило, хранится дольше".

Из-за этого минимального уровня влаги твердые сыры лучше на вкус, если их накрыть пищевой пленкой, а не вощеной бумагой для сыра (или пергаментом для выпечки), поскольку бумага позволяет воздуху циркулировать, что приводит к обезвоживанию сыра.

Тем не менее, мягкие сыры, такие как бри, содержащие более высокий уровень влаги, нуждаются в вентиляции. Когда мягкие сыры не могут "дышать", они могут накапливать аммиачные газы, которые изменяют вкус и портят замечательный пикантный деликатес.

Вместо этого мягкие сыры следует завернуть в вощеную бумагу для сыра, пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань, а затем поместить в герметичный контейнер.

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