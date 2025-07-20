Ваш сыр в холодильнике не засохнет долго: одна хитрость

Сыр, как правило, имеет короткий срок хранения, если держать его в холодильнике, но вы можете предотвратить высыхание или плесневение, если положите его вместе с натуральным продуктом, который уже есть у вас на кухне.

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Эксперты из The Cheese Lover рассказали, что вам всего-навсего нужны контейнер и несколько кубиков сахара. Это может показаться странным, но сахарные кубики гигроскопичны, то есть они поглощают и удерживают влагу, создавая более стабильную и влажную среду для хранения, пишет Express.

Это помогает предотвратить чрезмерное пересыхание воздуха вокруг сыра, а также поглощает лишнюю влагу, которая может способствовать образованию плесени.

Сахарные кубики – это старомодный, но удивительно эффективный способ дольше сохранить свежесть сыра, что особенно полезно летом.

Как использовать сахарные кубики, чтобы сыр оставался свежим и ароматным

Для начала нужно завернуть сыр в воздухопроницаемый материал, чтобы предотвратить его высыхание. Большинство профессиональных продавцов сыра используют специальную вощеную бумагу, но обычная кухонная бумага для выпечки также прекрасно подойдет.

Не заворачивайте сыр в пищевую пленку, поскольку она удерживает слишком много влаги, что может привести к плесневению большинства сыров. Одна только фольга, как правило, слишком рыхлая и не сможет должным образом покрыть сыр, но ее можно использовать, поскольку мы храним сыр в контейнере.

После того, как вы завернули сыр, поместите его в герметичный контейнер с крышкой. Это защитит сыр от сухого воздуха в холодильнике.

Затем просто положите один или два кубика сахара внутрь контейнера с сыром. Это сохранит сбалансированный уровень влажности внутри контейнера, благодаря чему сыр будет оставаться свежим дольше, чем обычно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как хранить сыр, чтобы он долго не плесневел.

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