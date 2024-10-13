'Никто этого не хочет': о чем сериал, который стал фаворитом зрителей Netflix

Ищете что-нибудь приятное, чтобы посмотреть в выходные? Как насчет романтического комедийного сериала со звездным кастом и совершенно нестандартным сюжетом?

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Как свидетельствует свежий рейтинг Netflix, в украинском сегменте стриминга первое место сейчас занимает шоу "Никто этого не хочет". Главные роли в нем исполнили Кристен Белл ("Вероника Марс") и Адам Броуди ("Одинокие сердца"), а критики оценили его на 96% по данным агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Десять эпизодов шоу рассказывает об отношениях довольно необычной пары. Джоан ведет откровенный подкаст о сексе и не скрывает своих агностических взглядов. Однажды на вечеринке она встречает привлекательного бородатого незнакомца по имени Ноа, который оказывается раввином. Тот придерживается нетрадиционных взглядов на иудаизм, так что между ним и Джоан завязываются романтические отношения. Но кардинально отличающиеся взгляды на жизнь начинают ставить пару в достаточно неловкие ситуации. Особенно когда доходит до общения с родственниками.

Создала сериал Эрин Фостер, помогала ей творческая команда во главе со сценаристом "Американской семейки" Стивеном Левитаном. Критики наперебой хвалят написанные ими остроумные диалоги и небанальные сюжетные линии, основанные на размышлениях о роли духовности и религии в современной жизни. Героям, которые изо всех сил стремятся построить отношения, приходится идти на нетривиальные компромиссы, чтобы добыть право быть вместе даже несмотря на столь огромную разницу во взглядах. И это вызывает восторг у зрителей, получивших свежее и небанальное шоу на такую, казалось бы, распространенную и глубоко исследованную тему.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о сериале "Каос", основанном на греческой мифологии, который продюсеры Netflix не продлили после первого сезона, чем разгневали зрителей.

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