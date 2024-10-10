Сериал 'Каос' на Netflix закрыли после первого сезона: о чем он

Комедийный сериал о греческой мифологии Kaos, дебютировавший на Netflix в конце августа этого года, не продолжат на второй сезон. Несмотря на звездный состав, уникальный сюжет и некоторую популярность в начале показа, сериал не смог завоевать достаточную аудиторию.

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По сюжету, Зевс, которого сыграл Джефф Голдблюм, оказывается в современном мире и пытается сохранить свой статус всемогущего бога. Однако его планам препятствуют другие боги и люди, стремящиеся изменить существующий порядок вещей, сообщает Variety.

Несмотря на интригующую задумку, сериал получил неоднозначные отзывы критиков. Многие отмечали оригинальность подхода к мифологическим сюжетам, но в то же время отмечали, что сериал страдает от чрезмерной сложности сюжета и не всегда логического построения.

После премьеры Kaos действительно попал в рейтинг 10 самых популярных сериалов на Netflix, но со временем интерес к нему быстро погас. Несмотря на то, что сериал продержался в чартах несколько недель, общее количество просмотров оказалось недостаточным для продолжения.

Актеры, участвовавшие в съемках Kaos, выразили свое разочарование по поводу отмены сериала. В частности, Аврора Перрино, сыгравшая роль Эвридики, поделилась своими эмоциями в Instagram, отметив, что работа над сериалом стала для нее незабываемым опытом.

О чем сериал Kaos:

Зевс долгое время имел статус царя богов. Так до тех пор, пока он не проснется однажды утром и не обнаружит морщинку на лбу. Наступает невроз, направляющий его на опасный, параноидальный путь. Зевс убежден, что его падение приближается и начинает видеть признаки этого повсюду.

Когда надежный брат Зевса, Аид, бог подземного мира, тайно теряет контроль над своим темным господством. Существует масса мертвых, ожидающих обработки, и они беспокойны. Гера, королева богов, осуществляет господство на Земле — и над Зевсом — своим собственным уникальным способом. Но ее силе и свободе становится под угрозу растущая паранойя Зевса, и она вынуждена действовать, тогда как мятежный сын Зевса Дионис выходит из-под контроля.

На Земле люди стремятся к переменам, однако Посейдон больше озабочен размером своей суперяхты и местом следующей вечеринки. Благополучие простых смертных его мало интересует. К сожалению для богов, некоторые из этих смертных начинают осознавать это.

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