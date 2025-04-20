Носки будут белоснежными без отбеливателя: как это сделать

Если ваши носки все еще кажутся серыми после стирки, то, скорее всего, вам нужно их глубоко почистить, но есть простой способ отбелить их, не протягивая бутылку с отбеливателем.

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Отбеливатель реагирует на содержащиеся в поте масла и создает эффект желтизны, который может задерживать грязь вместо того, чтобы выводить его из ткани. Софи Уэбб, эксперт по уборке и основатель What Sophie Does, рассказала, что лучший способ очистить носки – это натуральное средство из соли и пищевой соды, пишет Express.

И поваренная соль, и пищевая сода являются простыми, но удивительно эффективными средствами, поскольку они абразивные и могут проникать глубоко в материал, чтобы очистить его, не повреждая ткань.

Соль обладает антибактериальными свойствами, которые помогут расщепить любую грязь и смягчить любые минеральные вещества жесткой воды, содержащиеся в ткани, чтобы сделать их ярче.

Пищевая сода является щелочным веществом, что означает, что она растворяет пятна, образованные кислым жиром, как пот от носков, а также помогает повысить эффективность стирального порошка.

В комментариях пользователи отметили, что их поразил результат этого метода.

Как естественным образом отбелить носки без агрессивных химикатов

Все, что вам нужно сделать, это наполнить тазиком горячей водой, добавить 220 г пищевой соды и две полные столовые ложки соли.

Подождите, пока соль и сода растворятся, а затем окуните носки. Оставьте их в растворе на несколько часов, но лучше на ночь, если у вас есть время.

Через несколько часов поместите носки в стиральную машину на теплую стирку (30–40 °C). Обязательно также добавьте стиральный порошок, поскольку пищевая сода усилит эффект, чтобы получить более глубокую очистку.

После того, как носки были постираны, повесьте их на улице, чтобы они высохли на солнце. Солнечный свет также может естественным образом отбелить носки, поскольку ультрафиолетовые лучи могут помочь расщепить органические материалы, такие как пот, чтобы вывести пятна и осветить ткань.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как без химии отстирать носки.

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