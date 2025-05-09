Новое приложение для iPhone будет упрощать текст: как это работает

Экосистема Google пополнилась новым инструментом на основе искусственного интеллекта. Функция Simplify, которая помогает пользователям лучше понимать сложные или запутанные тексты в интернете, уже доступна для владельцев iPhone.

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Как пишет издание The Verge, инструмент уже появился в приложении Google на iOS. Он помогает легко создать более простую и удобную версию любого выделенного текста, оставаясь на текущей веб-странице.

Simplify создан на основе модели ИИ Gemini от Google и был разработан Google Research, чтобы сделать технический или профессиональный жаргон более понятным для широкого круга читателей без потери ключевых деталей. Например, Simplify может разбить медицинские термины, такие как "эмфизема" (состояние, при котором повреждаются воздушные мешочки в легких) и "фиброз" (плотная соединительная ткань или рубцевание, возникающее в ответ на повреждение) в отчетах и журналах, избавляя читателей от необходимости искать информацию на сторонних ресурсах.

Сейчас в Google утверждают, что люди, которые уже испытали функцию, назвали упрощенные версии текстов "значительно более полезными, чем исходный сложный текст". Однако в компании признали, что возможности Simplify имеют ограничения и нужно постоянно пристально следить, чтобы не пропустить допущенные ошибки.

Функцию можно найти в приложении Google для iOS. Для этого нужно выделить любой текст на веб-сайте и нажав значок Simplify в меню.

На вопрос о том, будет ли Simplify доступен для пользователей Android и Chrome для ПК, представитель Google Дженнифер Куц сказала The Verge, что "нам пока нечего анонсировать, но мы всегда стремимся добавлять полезные функции в большее количество наших продуктов".

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