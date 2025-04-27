Новые фильмы, которые стоит посмотреть: список 2025 года

Киноманов в 2025 году ожидает настоящий кинематографический взрыв — на экраны выходит немало долгожданных лент, обещающих удивить, развеселить и умилять. Среди новинок - и крупнобюджетные голливудские блокбастеры, и авторское кино с глубоким смыслом.

Видео дня

Режиссеры и сценаристы предлагают зрителям истории о любви, дружбе, космических приключениях, семейных драмах и даже ограблениях. Этот год станет особенно насыщенным на эмоции и жанровое разнообразие.

Новые фильмы уже успели привлечь внимание критиков и публики, так что пересмотреть их - обязательный пункт в списке каждого поклонника кино. В обзоре OBOZ.UA - подборка самых интересных лент 2025 года, которые точно достойны внимания.

Микки 17 (Mickey 17)

Это научно-фантастическая лента от оскароносного южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Главную роль исполнил Роберт Паттинсон, который играет "Расходного" - члена экипажа, выполняющего особо опасные задания во время колонизации далекой ледяной планеты. Каждый раз, когда он погибает, создается его новый клон с сохраненными воспоминаниями (отсюда число в названии, указывающее на номер клона). Сюжет разворачивается, когда очередной "Расходник" считается погибшим, но возвращается и обнаруживает, что его место уже занял его собственный клон.

Компаньон (Companion)

Это научно-фантастический триллер с элементами ужасов. Лента является режиссерским дебютом Дрю Хэнкока, а среди актерского состава - Софи Тэтчер и Джек Куэйд. Сюжет вращается вокруг группы друзей, которые начинают использовать новое приложение или устройство, предназначенное для улучшения связи или предоставления общества. Однако, технология, призванная сблизить их, неожиданно превращается в источник опасности и ужаса, скрывающийся рядом.

Воры 2: Пантера (Den of Thieves 2: Pantera)

Продолжение криминального боевика 2018 года. В сиквеле к своей роли брутального детектива "Большого Ника" О'Брайена возвращается актер Джерард Батлер. На этот раз история переносится в Европу, куда Ник отправляется, чтобы выследить бывшего участника преступной группы Донни Уилсона. Донни погрузился в мир международных краж бриллиантов, и его следы ведут к опасной преступной группировке, известной как "Пантера". Фильм обещает зрителям напряженную игру "кошки-мышки", масштабные сцены действия и увлекательное расследование на международной арене.

Приключения Паддингтона в Перу (Paddington in Peru)

Это третья часть любимой семейной киносаги о мишке Паддингтоне. На этот раз Паддингтон вместе с семьей Браунов отправляется в большое путешествие в Перу, чтобы навестить его любимую тетю Люси. Однако, их поездка превращается в непредсказуемое и увлекательное приключение из-за разнообразных ландшафтов Перу. В фильме вернутся знакомые актеры и появятся новые персонажи, при этом Бен Уишоу снова подарит свой голос Паддингтону. Эта приключенческая комедия обещает зрителям новые забавные ситуации, трогательные моменты и живописные пейзажи.

Бриджит Джонс: Влюбленная в парня (Bridget Jones: Mad About the Boy)

Это долгожданное продолжение популярной комедийной франшизы о Бриджит Джонс. В четвертой части любимую героиню снова сыграет Рене Зеллвегер, которая предстанет перед зрителями на новом этапе своей жизни. По сюжету, Бриджит теперь вдова и мать двоих детей, которая пытается найти себя в современном мире после 50 лет. Фильм исследует вызовы материнства, сложности знакомств в возрасте 50+ (включая онлайн-дейтинг и социальные сети) и карьерные перипетии. Зрителей ждет возвращение знакомых лиц, включая Хью Гранта, и появление новых романтических интересов, что обещает смесь фирменного юмора и трогательных моментов.

Ребята Семья Мехта (The Mehta Boys)

Это драматическая лента, ставшая режиссерским дебютом известного индийского актера Бомана Ирани. Лента погружает зрителя в историю многопоколенной индийской семьи из Мумбаи. В центре сюжета - сложные и глубокие взаимоотношения между родителями и сыновьями в разные периоды жизни семьи Мехта. Фильм исследует темы ожиданий, недоразумений, любви и поиска общего языка между поколениями.

Партенопа (Partenope)

Это драматическая работа известного итальянского режиссера Паоло Соррентино, выполненная в его уникальном визуальном стиле. Лента рассказывает историю жизни женщины с именем Партенопа, названной в честь мифической сирены, символизирующей город Неаполь. Сюжет охватывает ее жизнь от рождения в 1950 году до наших дней, становясь своеобразным портретом эпохи и города. Это меланхоличный рассказ о любви, красоте, потери и непрерывное течение времени на фоне меняющегося Неаполя.

Ущелье (The Gorge)

Фильм сочетает в себе элементы боевика, романтики и фэнтези. Режиссером ленты выступил Скотт Дерриксон, известный по фильмам ужасов и супергеройским кино, а главные роли исполнили популярные актеры Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой. Сюжет сосредотачивается на двух высококвалифицированных убийцах, чьи пути пересекаются. Их судьбы оказываются связанными с таинственной и опасной локацией, известной как "Ущелье". Фильм обещает зрителям захватывающий сюжет с элементами сверхъестественного и интенсивные сцены действия.

OBOZ.UA ранее предлагал посмотреть фильмы, которые зрители смотрят на украинском Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.