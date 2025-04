Какие фильмы самые популярные на украинском Netflix: лидер приятно удивит

Украинские пользователи Netflix активно просматривают новые фильмы, и последний рейтинг популярности фильмов на платформе имеет интересные неожиданности. В списке лидеров можно найти как голливудские блокбастеры, так и менее ожидаемые стремительно набравшие популярность картины.

Видео дня

Некоторые из фильмов поразили зрителей эмоциональной глубиной, другие – динамическим сюжетом или харизматическими актерами. Особенно приятно видеть, что зрительские предпочтения становятся разнообразнее. Кто же возглавил список самых популярных фильмов на этой неделе – читайте дальше на OBOZ.UA.

Когда ты выйдешь замуж? (When Will You Marry?)

Это украинская комедийная лента 2025 режиссера Алексея Комаровского. В главных ролях снялись Павел Текучев, Наталья Денисенко и Тарас Цымбалюк. Сюжет рассказывает о Ксении — искусствоведе, которая после предательства жениха отправляется вместе с подругой в спонтанное путешествие в Хорватию. Героинь ждут курортные приключения, романтические интриги и даже криминальные гонки. Премьера фильма состоялась 23 января 2025, а съемки проходили в Украине и Хорватии с участием украинских и хорватских звезд.

Заложник в магазине Apple (iHostage)

Это нидерландский триллер, вышедший на Netflix 18 апреля 2025 года. Фильм основан на реальных событиях, произошедших 22 февраля 2022 года в Амстердаме, когда вооруженный мужчина захватил заложника в магазине Apple Store на площади Лейдсплейн. В центре сюжета — болгарин Илиан, случайно оказывающийся в магазине во время захвата.

Список грез (The Life List)

Это американская романтическая комедийная драма 2025 года, снятая режиссером Адамом Бруксом по одноименному роману Лори Нельсон Спилман. В главных ролях снялись София Карсон, Кайл Аллен и Конни Бриттон. Сюжет рассказывает об Алексе, которая после смерти матери должна выполнить список желаний, составленный в детстве, чтобы получить наследство. Путешествие к выполнению этих пунктов ведет героиню к личностному росту, примирению с прошлым и подлинной любви.

Щенячий патруль: Мегакино (PAW Patrol: The Mighty Movie)

Это канадско-американский анимационный приключенческий фильм 2023, продолжение популярного мультфильма PAW Patrol. В центре сюжета — команда храбрых щенков, получающая сверхспособности после падения волшебного метеорита. Новые силы дают им возможность противостоять новым угрозам, в частности злодеи Виктории Вэнс и ее союзнику Гамблингеру. Особое внимание в фильме уделяется Скай — самой маленькой участнице патруля, стремящейся доказать свою важность.

Секреты домашних животных 2 (The Secret Life of Pets 2)

Американский анимационный фильм 2019 от студии Illumination, продолжение хита 2016 года. В центре истории – пес Макс, который пытается привыкнуть к новым изменениям в жизни после появления в семье малыша. Вместе с другими домашними питомцами он переживает серию приключений, помогающих ему преодолеть свои страхи и стать храбрее. Тем временем его друзья – Гиджет и снежный кролик Снежок – оказываются в собственных забавных и опасных ситуациях.

Гадкий Я 3 (Despicable Me 3)

Американский анимационный комедийный фильм 2017 года, треть популярной серии от студии Illumination. В этом фильме "Гру", бывший суперзлодей, столкнется с новым врагом - Бальтазаром Брутусом, который был знаменитым детским актером в 1980-х годах и решил захватить мир. Во время своих приключений Гру также узнает, что у него есть брат-близнец — Дрю, который хочет, чтобы Гру вернулся к преступной деятельности. Кроме того, сюжет сосредоточен на приключениях его девочек, Миньонов и веселых ситуациях, возникающих из-за желания Игры найти баланс между семьей и возвращением в прошлое.

Большая стена (The Great Wall)

Это историко-фантастический экшн, вышедший в 2016 году. Режиссером фильма является Цзинь Юнь, а главную роль играет Мэтт Дэймон, играющий наемника Уильяма, который вместе со своим товарищем попадает в Китай, где они сталкиваются с таинственными силами. Сюжет фильма разворачивается вокруг Великой китайской стены, где ее защитники сражаются с древними монстрами – таинственными существами, стремящимися уничтожить все на своем пути. Уильям и его союзники присоединяются к китайским воинам и участвуют в битве за выживание.

Электрический штат (The Electric State)

Это постапокалиптический научно-фантастический фильм 2025, снятый братьями Руссо (Anthony and Joe Russo) по мотивам графического романа Саймона Столенхага. События разворачиваются в альтернативной версии 1990-х годов, где после неудачного восстания роботов человечество пытается восстановить общество. Милли Бобби Браун играет Мишель, подростка-сироту, отправляющуюся в путешествие через американский Юг в поисках своего пропавшего брата, которого, как оказывается, контролирует робот по имени Космо. Ей помогает контрабандист Джон Китс (Крис Пратт), а также робот-компаньон Герман (озвученный Энтони Маки).

Миньоны (Minions, 2015)

Это американская анимационная комедия, вышедшая на экраны в Украине 9 июля 2015 года. Мультфильм является спин-офом серии "Гадкий я" и рассказывает историю происхождения желтых помощников - миньонов. Согласно сюжету, эти забавные существа существуют еще с давних времен и имеют одну миссию — служить выдающимся злодеям. После многочисленных неудач с хозяевами, трое миньонов отправляются на поиски нового вора, которому могли бы услужить. Их путешествие приводит их к суперзлодейке Скарлет Противсих, а дальше — к ряду опасных и веселых приключений.

Братья Супер Марио в кино (The Super Mario Bros. Movie)

Это увлекательное анимационное приключение, основанное на легендарной серии видеоигр от Nintendo. В центре сюжета — итало-американские водопроводчики Марио и Луиджи, случайно попадающие в магический мир, разделившись между Грибным королевством и Темными землями. Марио объединяется с принцессой Пич, грибом Тоадом и Донки Конгом, чтобы противостоять зловещему Боузеру, который захватывает волшебную Звезду неуязвимости и пытается заставить принцессу в брак. Главные герои проходят ряд испытаний, в том числе бой на арене, гонки на картингах и бегство из чрева гигантской рыбы. Кульминацией становится битва в Бруклине, где Марио и Луиджи одерживают победу, объединив силы, и наконец находят свое место в новом мире.

OBOZ.UA ранее писал о лучших минисериалах, которые лучше смотреть в выходные.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.