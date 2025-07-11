Новые города в ваш вишлист: названы скрытые жемчужины Европы

В разгар туристического сезона популярные европейские направления снова оказываются в центре внимания – с многотысячными очередями, высокими ценами и перенасыщенными маршрутами. В то же время все больше путешественников начинают обращать внимание на менее известные, но не менее ценные локации, которые до сих пор остаются в стороне от массового туризма.

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Недавнее исследование платформы HomeToGo выделило пять таких мест в Европе, которые сочетают спокойствие, культурную глубину и доступность. Детали рассказало издание TravelOffPath.

Бремм, Германия

В самом сердце долины Мозеля, на берегу одноименной реки, расположена крошечная деревня Бремм – одно из самых живописных винодельческих мест Германии. Именно здесь находится Кальмонт Клеттерштайг – виноградник, где пролегает увлекательная пешеходная тропа с лестницами, веревками и умопомрачительными видами на долину.

А если вы не ищете приключений, просто зайдите на дегустацию рислинга в местную винодельню. Тур по долине Мозеля останавливается в Бремме – цены стартуют от $41. Не обойдите и главную архитектурную достопримечательность села – средневековую церковь Святого Лаврентия с башней, построенной еще в XII веке. Это настоящий символ долины Мозеля.

Пюи-л'Эвек, Франция

Это маленький каменный городок в регионе Окситания, на юге Франции, будто декорация из фильма. Пюи-л'Эвек расположен на скалистом мысе над рекой Ло, вдали от толпы и сетевых отелей.

С населением чуть более 1800 жителей, оно сохранило аутентичность: здесь мощеные улочки, традиционные бистро, семейные винодельни и почти полное отсутствие туристов с камерами. Обязательно посетите епископскую башню XIII века и прогуляйтесь по набережной с плоскодонными лодками – ощущение сказки гарантировано.

Нафплион, Греция

Бывшая столица Греции, Нафплион – это историческая жемчужина Пелопоннеса, которую часто несправедливо обходят туристы, направляясь в Афины или на острова. Здесь вас ждет Старый город с мозаикой архитектурных стилей – от византийского до венецианского.

Площадь Синтагма с цветными кафе, крепость Акронафплия с невероятными видами на море, замок Бурци прямо в гавани и монументальная крепость Паламиди с ее 999 ступеньками – каждый уголок Нафплиона имеет свою уникальную историю и атмосферу.

Бризигелла, Италия

Одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых жемчужин Италии, Бризигелла, находится всего в часе езды от Болоньи, но до сих пор остается вне мейнстрима. Здесь – Виа дельи Азини (Ослиная дорога), церковь Оссерванца с картиной Пальмеццано, и замок Рокка с видовой цилиндрической башней.

А еще Бризигелла – это гастрономический рай. В уютной Trattoria La Casetta можно попробовать тальятелле аль рагу или строцапрети всего за 12–18 долларов. И все это – в тишине и без туристических очередей.

Томар, Португалия

Первое место рейтинга занял Томар – спокойный португальский город с белыми домами, черепичными крышами и богатой историей тамплиеров. Главная достопримечательность – монастырь Convento de Cristo XII века, включенный в наследие ЮНЕСКО.

Среди прочего – церковь Санта-Мария-ду-Оливал, еврейский квартал и набережные вдоль живописной реки Набао. А для гурманов – сладости fatias de Tomar из яичных желтков, напоминающие паштел-де-ната, только в нарезанном виде. Отведать их можно в Pastelaria Estrelas de Tomar всего за 2 евро.

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