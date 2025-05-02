Новый боевик с Томом Харди возглавил топ на украинском Netflix: весь список

Украинский Netflix продолжает удивлять разнообразием популярных фильмов, стремительно покоряющих зрительское внимание. На первом месте этой недели – "Опустошение" (Havoc) с Томом Харди, триллер о выживании в коррумпированном городе.

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Но не только динамика и криминал увлекают пользователей – в списке лидеров также мелодрамы, анимация и фильмы для всей семьи. О самых популярных фильмах на Netflix читайте в материале.

Опустошение

Жанр: боевик, триллер.

После неудачной операции с наркотиками уставший от жизни коп должен пробиться через криминальное подполье разрушенного города, чтобы спасти сына влиятельного политика. Грубый, динамичный, бескомпромиссный – это тот Харди, которого хотят видеть фанаты. Фильм поражает постановкой, атмосферой и неожиданными поворотами.

iHostage

Жанр: триллер, драма.

События разворачиваются в центре Амстердама, где вооруженный нападающий берет заложников в Apple Store. Полиция имеет дело с тонкой игрой – спасти людей и не допустить трагедии. Вдохновленный реальными событиями, фильм держит в напряжении до последнего кадра.

Когда ты выйдешь замуж

Жанр: романтическая комедия, мелодрама.

После неудачных помолвок искусствовед Ксения попадает в запутанную историю вокруг картины Гогена. Но, распутывая эту интригу, она неожиданно приближается к настоящей любви. Легкая, ироничная и красивая история с украинским колоритом.

Список грез

Жанр: драма, приключения.

Молодая девушка отправляется в путешествие, чтобы исполнить подростковый список мечтаний, составленный когда-то ее матерью. В этом путешествии она обретет любовь, откроет семейные тайны и себя. Сердечная и теплая история, вдохновляющая не откладывать жизнь на потом.

Секреты домашних животных – 2

Жанр: семейный, анимация.

Макс и Дюк знакомятся с новым членом семьи, Малышом, и вместе с друзьями отправляются в новые приключения. Весело, мыло и с юмором – отличный выбор для семейного вечера.

Щенячий патруль: Мегакино

Жанр: детский, супергерои.

Метеорит дарит щенкам суперспособности, но появляется новый злодей. Драйвовый мультфильм с месседжами о дружбе, отваге и командной работе.

Супербратья Марио

Жанр: приключения, анимация.

Два сантехника из Бруклина попадают в волшебный мир, где им придется противостоять Баузеру и спасти королевство. Это взрыв цвета, юмора и ностальгии – для фанатов игры и новой аудитории. Анимация, озвучка и музыка – на самом высоком уровне.

Гадкий я – 3

Жанр: комедия, анимация.

Грю проваливает очередную задачу и узнает о существовании давно потерянного брата. Вместе они отправляются в новое безумное происшествие. Юмор, миньйоны и родственные ценности – все, за что мы любим франшизу.

Электрический штат

Жанр: фантастика, драма.

Подросток-сирота отправляется с загадочным роботом в путешествие по Америке, ища брата. Ее сопровождают контрабандист и его остроумный напарник. Меланхолическая красивая лента с элементами роуд-муви и футуризма.

Дятел Вуди отправляется в лагерь

Жанр: анимация, комедия.

После изгнания из леса Вуди думает, что нашел идеальный дом в лагере Woo Hoo. Но на лагерь надвигается угроза – инспектор хочет его закрыть. Интересная комедия для детей и взрослых, с юмором в стиле классических мультфильмов.

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