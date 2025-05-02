Новый боевик с Томом Харди возглавил топ на украинском Netflix: весь список
Украинский Netflix продолжает удивлять разнообразием популярных фильмов, стремительно покоряющих зрительское внимание. На первом месте этой недели – "Опустошение" (Havoc) с Томом Харди, триллер о выживании в коррумпированном городе.
Но не только динамика и криминал увлекают пользователей – в списке лидеров также мелодрамы, анимация и фильмы для всей семьи. О самых популярных фильмах на Netflix читайте в материале.
Опустошение
- Жанр: боевик, триллер.
После неудачной операции с наркотиками уставший от жизни коп должен пробиться через криминальное подполье разрушенного города, чтобы спасти сына влиятельного политика. Грубый, динамичный, бескомпромиссный – это тот Харди, которого хотят видеть фанаты. Фильм поражает постановкой, атмосферой и неожиданными поворотами.
iHostage
- Жанр: триллер, драма.
События разворачиваются в центре Амстердама, где вооруженный нападающий берет заложников в Apple Store. Полиция имеет дело с тонкой игрой – спасти людей и не допустить трагедии. Вдохновленный реальными событиями, фильм держит в напряжении до последнего кадра.
Когда ты выйдешь замуж
- Жанр: романтическая комедия, мелодрама.
После неудачных помолвок искусствовед Ксения попадает в запутанную историю вокруг картины Гогена. Но, распутывая эту интригу, она неожиданно приближается к настоящей любви. Легкая, ироничная и красивая история с украинским колоритом.
Список грез
- Жанр: драма, приключения.
Молодая девушка отправляется в путешествие, чтобы исполнить подростковый список мечтаний, составленный когда-то ее матерью. В этом путешествии она обретет любовь, откроет семейные тайны и себя. Сердечная и теплая история, вдохновляющая не откладывать жизнь на потом.
Секреты домашних животных – 2
- Жанр: семейный, анимация.
Макс и Дюк знакомятся с новым членом семьи, Малышом, и вместе с друзьями отправляются в новые приключения. Весело, мыло и с юмором – отличный выбор для семейного вечера.
Щенячий патруль: Мегакино
- Жанр: детский, супергерои.
Метеорит дарит щенкам суперспособности, но появляется новый злодей. Драйвовый мультфильм с месседжами о дружбе, отваге и командной работе.
Супербратья Марио
- Жанр: приключения, анимация.
Два сантехника из Бруклина попадают в волшебный мир, где им придется противостоять Баузеру и спасти королевство. Это взрыв цвета, юмора и ностальгии – для фанатов игры и новой аудитории. Анимация, озвучка и музыка – на самом высоком уровне.
Гадкий я – 3
- Жанр: комедия, анимация.
Грю проваливает очередную задачу и узнает о существовании давно потерянного брата. Вместе они отправляются в новое безумное происшествие. Юмор, миньйоны и родственные ценности – все, за что мы любим франшизу.
Электрический штат
- Жанр: фантастика, драма.
Подросток-сирота отправляется с загадочным роботом в путешествие по Америке, ища брата. Ее сопровождают контрабандист и его остроумный напарник. Меланхолическая красивая лента с элементами роуд-муви и футуризма.
Дятел Вуди отправляется в лагерь
- Жанр: анимация, комедия.
После изгнания из леса Вуди думает, что нашел идеальный дом в лагере Woo Hoo. Но на лагерь надвигается угроза – инспектор хочет его закрыть. Интересная комедия для детей и взрослых, с юмором в стиле классических мультфильмов.
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