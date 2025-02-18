Новый 'Капитан Америка' собрал уже $190 млн, но может стать провалом: почему так

Новый фильм киномира Marvel, "Капитан Америка: Чудесный новый мир", вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов и критиков. Несмотря на это, фильм демонстрирует достаточно успешные кассовые сборы в начале проката.

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После премьеры фильма "Капитан Америка: Великолепный новый мир" все больше внимания сосредоточено на его кассовых собраниях, ведь этот релиз является важной частью MCU. Хотя фильм показал неплохой старт, ожидания его общей успеваемости остаются противоречивыми, отмечают в ScreenRant.

Одной из величайших тем, вызвавшей обсуждение среди фанатов, является смена главного героя. В фильме Сам Уилсон впервые появляется в роли Капитана Америки, после того как принял мантию в сериале "Сокол и зимний солдат". Для многих поклонников MCU это послужило большим шоком, поскольку они привыкли к образу Стива Роджерса в главной роли. Несмотря на изменения, фильм собрал определенное количество положительных отзывов, но противоречивые мнения могут повлиять на его дальнейший кассовый успех.

Первое собрание и маркетинговая кампания

В первые дни проката фильм собрал уже $190 млн. Согласно прогнозам, чтобы фильм стал прибыльным, ему необходимо заработать еще 360 миллионов долларов по всему миру, учитывая затраты на маркетинг.

Однако, хотя фильм и имел хороший исходный результат, существует риск, что общее восприятие может отрицательно повлиять на его длительный успех.

Критики и зрители имеют очень разные мнения о фильме. Сайт Rotten Tomatoes показывает, что критики положительно оценили фильм в 51%, тогда как зрители дали ему 80%. Эти разногласия могут повлиять на продолжительность его успеха в прокате. Ожидается, что дальнейшее кассовое собрание будет зависеть от того, как быстро новость о фильме будет распространяться среди аудитории, ведь отзывы имеют огромное значение для долгосрочных прибылей.

Специалисты считают, что, несмотря на первоначальный успех, "Капитан Америка: Чудесный новый мир" может попасть в ситуацию, похожую на ту, которую пережил "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Кассовые сборы могут резко упасть, если вторая неделя проката не будет успешной. Кроме того, фильм пока не набрал обороты, которые могли бы сравниться с другими крупными релизами MCU, такими как "Капитан Америка: Зимний солдат", заработавший 714 миллионов долларов в мировом прокате.

Отмечается о вероятности, что "Капитан Америка: Чудесный новый мир" все же достигнет сборов около 370 миллионов долларов, которые были зафиксированы для "Капитана Америки: Первый мститель". Однако если сравнить с другими большими фильмами MCU, результаты остаются относительно скромными. Учитывая, что "Первый мститель: Противостояние" заработал 1,1 миллиарда долларов, задача для "Чудесного нового мира" кажется сложной.

Ранее OBOZ.UA писал, что именно критикам не понравилось в фильме "Капитан Америка: Чудесный новый мир".

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