Новый Mini Cooper покажут уже в октябре: характеристики вас удивят

Mini Cooper – одна из самых узнаваемых и самых любимых моделей авто во всем мире. И уже в октябре она получит очередное обновление.

Видео дня

Как пишет британское издание Autoexpress, обновленный MINI John Cooper Works должен быть официально представлен 14 октября на Парижском автосалоне. Он станет первой версией горячего хэтчбека, которая будет предлагаться как с бензиновым, так и электрическим двигателем. И первые изображения электрокара уже попали в интернет, несколько испортив атмосферу сюрприза.

Снимки опубликовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT). Оно же раскрыло некоторые ключевые технические подробности нового MINI John Cooper Works E – именно такое полное название получит машина.

Важнейшая цифра – это, безусловно, 225 лошадиных сил, которые получила модель. Это значительное увеличение мощности против 181 л. с. у MINI Cooper E начального уровня или 215 л. с. у более продвинутого Cooper SE. Это также больше, чем у главного конкурента MINI, Alpine A290, даже в его мощнейшей модификации.

Однако при этом нужно учесть, что обновленный MINI весит 1670 кг, согласно заявке MIIT. А это почти на 200 кг больше, чем вес A290. Тем не менее, разгон от нуля до 100 км/ч у новинки заявлен в пределах 6 секунд.

Новый горячий хэтчбек, судя по всему, имеет похожий на обычный для MINI Cooper в спортивной отделке гоночный обвес. А вот изменения включают в себя более агрессивные передний и задний бамперы, новый задний диффузор, спойлер на крыше с воздушными лезвиями и 18-дюймовые колеса. К уникальным элементам, которые получит JCW E, можно отнести красные тормозные суппорты и некоторые другие акценты, а также клетчатый флаг на крышке багажника.

От бензинового MINI JCW ожидают, что у него будет мощность, близкая к предшественнику. В нынешнем поколении модель имеет 250 лошадиных сил и 2-литровый двигатель с турбонаддувом.

Ранее OBOZ.UA показывал слитные в сеть фото электрического внедорожника Audi, готовящегося к выпуску.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.