Новый 'Мир Юрского периода' разделил зрителей: первые реакции

Новый фильм из серии "Мир Юрского периода" официально выйдет в прокат в начале июля, однако первые показы уже состоялись в Великобритании. Зрители, посетившие премьеру, поделились впечатлениями, и реакции оказались смешанными.

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По предварительным оценкам, часть аудитории положительно восприняла визуальную составляющую и атмосферу, напоминающую первый фильм 1993 года. Но были и зрители, отметившие поверхностность сюжета и выразившие сомнения в целесообразности нового перезапуска.

Часть зрителей отмечает возвращение к атмосфере оригинального "Парка Юрского периода", снятого Стивеном Спилбергом в 1993 году. Им им импонирует "ностальгический дух", зрелищные сцены с динозаврами, напряженные эпизоды в джунглях и технически совершенные спецэффекты.

В то же время немало негативных оценок касаются сценарного построения. Некоторые считают сюжет слишком простым, местами шаблонным и не способным предложить что-то по-настоящему новое.

В отличие от предыдущих частей, в фильме отсутствуют Крис Пратт и Брайс Даллас Говард. Их сменил полностью обновленный актерский состав. Главные роли исполнили:

Скарлетт Йоханссон – в роли загадочной исследовательницы Зары;

Джонатан Бейли – в роли палеонтолога Генри Лумиса;

Махершала Али – капитан судна Дункан Кинкейд.

Герои отправляются на отдаленный остров, где когда-то действовала лаборатория "Парка Юрского периода". По сюжету, динозавры на этом острове мутировали из-за изоляции, создавая новую опасность.

Зрители высоко оценили игру Махершалы Али, отметив, что его персонаж "вносит взрослость и харизму". В то же время некоторые обозреватели выразили сомнение, что новые герои смогут вызвать такую же зрительскую связь, как это было с предыдущими героями.

Оценки критиков также разнились:

"Гарет Эдвардс точно знал, как перенести историю Юрского периода на экран. Я обожаю практическую киномагию оригинального фильма. С годами франшиза больше использовала компьютерную графику и "Возрождение" действительно насыщено цифровыми эффектами, но они здесь особенно хорошо работают благодаря съемкам в реальных местах и на пленку", – прокомментировал Перри Немирофф, Collider.

"Гарет Эдвардс создает триллер в стиле Спилберга, наполненный визуальными эффектами, ужасными динозаврами и захватывающими экшн-сценами. Бейли – непревзойденный, как и новые динозавры. Обязательное к просмотру приключение на большом экране для каждого фана Юрского периода, но предупреждение: кровавые сцены могут напугать детей!", – добавил Андре Сент-Албин.

"Фильм имеет прочную концепцию мутировавших динозавров на новом острове. Меня это заинтриговало. Но кажется скучным. Есть ряд сцен, которые легко забыть, и которые никуда не ведут. Одна сцена с рекой выделялась, но остальные сливаются воедино. Персонажи скучные, химии нет, и в конце концов оказалось, что я болею за динозавров, просто чтобы что-то почувствовать", – резюмировал пользователь @theFLICKpick.

Новая часть под названием "Возрождение" происходит через пять лет после событий "Доминиона". Стоит напомнить, что именно "Доминион" стал самым дорогим фильмом во франшизе и вообще одним из самых дорогих в истории кино.

Режиссер Адам Вингарда (известный по фильму "Конг против Годзиллы") сознательно отказался от "перегруженного действия", предложив более камерное, психологическое путешествие в прошлое, которое, впрочем, не всем пришлось по вкусу.

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