Новый мультик Pixar 'Элио' стартовал с провальными сборами: что не так

Новый анимационный фильм от студии Pixar под названием "Элио" демонстрирует худшие кассовые сборы в истории компании. Несмотря на положительные отзывы критиков и зрителей, лента не смогла привлечь достаточное количество аудитории в кинотеатры.

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После своего дебюта 20 июня "Элио" собрал лишь 21 миллион долларов в прокате США за первые выходные. Общемировые сборы составили 35 миллионов долларов, отмечает издание GamesRadar.

Учитывая бюджет производства фильма, который составляет 150 миллионов долларов, такие показатели являются крайне неутешительными для студии Pixar. Это свидетельствует о значительном разрыве между ожидаемыми доходами и фактическими поступлениями.

Интересно, что низкие кассовые сборы не могут быть объяснены негативными отзывами. Фильм получил положительные оценки как от критиков, так и от рядовых зрителей. На популярном агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes "Элио" имеет довольно высокий рейтинг: 84% положительных отзывов от критиков и 91% от аудитории. Это указывает на то, что качество самого анимационного продукта не является главной проблемой.

Пользователи Интернета активно обсуждают причины финансового провала "Элио", и большинство склоняется к мнению, что основная проблема заключается в недостаточном маркетинге со стороны компании Disney. Один из них отметил, что "проблема не в том, что зрители не видят оригинальных фильмов. Проблема в том, что студии не прилагают достаточно усилий, чтобы люди их увидели".

Другой пользователь развил эту мысль, описав ситуацию как "замкнутый круг": "Студии не рекламируют оригинальные фильмы, потому что зрители не ходят на них в кинотеатры, поэтому студии тратят меньше денег на рекламу, поэтому зрители не знают, что фильмы вышли, поэтому они не появляются в кинотеатрах и т.д...".

В сети отмечают, что некоторые понятия не имели, что этот мультфильм существует или что он вышел, подтверждая гипотезу об отсутствии информационной кампании.

О чем мультфильм "Элио"

Мультфильм "Элио" рассказывает историю мальчика, который случайно становится межгалактическим послом планеты Земля после неожиданного контакта с инопланетянами и телепортации в космос. В озвучке фильма принимали участие такие известные актеры, как Зои Салданья из "Аватара", Джамила Джамиль из "Хорошего места" и Маттиас Швайгхёфер из "Оппенгеймера".

Несмотря на такой звездный состав и интересный сюжет, "Элио" пока демонстрирует, что без надлежащей рекламной поддержки даже качественный продукт может потеряться в современном кинопрокате.

OBOZ.UA предлагает узнать, что критики говорили о мультфильме "Элио" от Pixar.

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