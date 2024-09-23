Новый Range Rover привлек внимание экспертов: что предлагает автолюбителям

Range Rover – олицетворение роскоши, стиля и комфорта. Недавно автогигант представил новую версию внедорожника люксового Range Rover Sport SV. Авто имеет 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и может похвастаться мощностью 626 л.с.

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Range Rover Sport SV оснащен полным приводом и автоматической коробкой передач. Детали рассказало издание Top Gear.

Модернизация включает фирменное использование Mansory углеродного волокна. Новинка будет иметь уникальные элементы дизайна и индивидуальный набор колес. К тому же, помимо визуальных отличий, комплект кузова от Mansory предлагает улучшенные аэродинамические характеристики автомобиля.

Авто имеет новый набор гигантских 23/24-дюймовых кованых легкосплавных дисков, расположенных между новыми карбоновыми боковыми юбками, а также новые передние/задние сплиттеры.

Новинка выглядит очень стильно, особенно с дополнительным карбоном, примененным к другим секциям, таким как капот и заднее крыло. Остальные обновления включают двойную вентиляционную секцию внизу переднего бампера. Круглые выхлопные трубы заменены более традиционным квадратным дизайном.

Нет никакого упоминания о каких-либо серьезных изменениях в и без того роскошном интерьере – за исключением некоторых новых значков и фирменных ремней безопасности. Конечно, по желанию будет предложена персонализация. Хотите дверные карты с леопардовым принтом, коврики из нарциссов или холодильник для 18 банок Vimto? Mansory, вероятно, сделает это за вас, конечно, за определенную цену.

Цены на обновление Mansory SV еще не озвучены. Хотя учитывая, что стандартный автомобиль стоит около 230 тысяч долларов, цена будет соответствующей.

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