Обратите внимание на две детали: когда можно копать молодой картофель

Чтобы собрать качественный урожай картофеля, который сохранится до весны, важно научиться правильно определять признаки спелости клубней. Время уборки картофеля зависит от сорта, погодных условий и цели выращивания. Обычно основной урожай начинают выкапывать в конце августа или в начале сентября.

Видео дня

Однако, если речь идет о молодом картофеле, его можно получить значительно раньше, при правильной оценке спелости. OBOZ.UA рассказывает, на что именно следует обратить внимание, чтобы не выкопать раньше времени и не испортить урожай.

Состояние ботвы

Первый сигнал о созревании картофеля – вид надземной части растения. Если ботва еще зеленая, живая и крепкая – процесс вегетации продолжается, а клубни продолжают набирать массу. В таком случае копать картофель еще рано.

Если же листья желтеют, вянут и ложатся на почву, это свидетельствует о завершении жизненного цикла растения и приближении оптимального времени для уборки.

Кожура клубня

Второй, не менее важный признак – состояние кожуры картофеля. Молодой картофель имеет тонкую кожуру, которая сдирается пальцем. Такой клубень не подходит для хранения – быстро теряет влагу, портится и подвержен заболеваниям.

Зрелый картофель легко распознать: кожура плотная, сухая. Это основной критерий, по которому стоит ориентироваться перед массовой уборкой.

Проведите пробную выкопку

Прежде чем приступать к сбору всего урожая, выкопайте несколько кустов в разных частях грядки. Если кожура на всех клубнях крепкая, а сами они имеют одинаковую форму и размер – можно копать. Если же есть невызревшие или мягкие клубни – лучше подождать еще 5–7 дней.

Уборка недозрелого картофеля может стоить сохранения урожая зимой. Такие клубни легко поддаются гниению и не выдерживают длительного хранения. Если погода позволяет, подождать еще неделю после полного высыхания ботвы – полезно для прочности кожуры и сохранности клубней.

Какая погода самая лучшая для уборки

Оптимальные условия – сухая, теплая погода, когда почва не слишком влажная. Земля после дождя затрудняет выкапывание, загрязняет клубни и создает риск загнивания. После дождей картофель приходится долго сушить, что повышает трудоемкость и уменьшает срок хранения.

Если же прогноз обещает затяжные дожди, лучше выкопать хотя бы часть урожая, даже если кожура еще немного мягкая. Лучше потерять несколько дней созревания, чем весь урожай из-за влаги.

Что делать после сбора урожая

Картофель следует сушить в тени или под навесом, избегать прямых солнечных лучей и не мыть клубни перед хранением. Влага ускоряет порчу.

Обязательно проводите сортировку: на зиму оставляйте только крепкие, неповрежденные клубни. Остальные – мелкие, поврежденные, надрезанные – лучше использовать в ближайшее время.

Лучше всего хранить картофель в сухом, прохладном помещении с температурой от +2°C до +4°C. Влажность должна быть умеренной, без конденсата, чтобы избежать прорастания и плесени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как получить щедрый урожай помидоров, сделав одно действие в начале сезона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.