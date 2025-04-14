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Очень хрустящий пирог для перекуса из теста фило с беконом, сыром, помидорами и песто

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
645
Очень хрустящий пирог для перекуса из теста фило с беконом, сыром, помидорами и песто

Домашние пироги можно готовить из любого теста, но даже из лаваша. Для начинки можно использовать любые начинки, которые вы любите.

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Вкусный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего пирога, из теста фило, со сливочным сыром, с беконом и яичной заливкой.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 1 упаковка теста фило
  • 200 г сливочного крем-сыра
  • 150 г бекона
  • 150-200 г твердого сыра
  • 1-2 томаты
  • соус песто – по желанию

Заливка:

  • 2 яйца
  • 200 г сливок 10-15%

Способ приготовления:

1. Размораживаем одну упаковку теста фило.

Тесто фило

2. Смазываем примерно по 1 ч. л. крем-сырая каждый лист теста и выкладываем в форму.

С чем приготовить пирог

3. Выкладываем среди листьев фило кусочки бекона, твердого сыра, помидора, а также песто.

Сколько готовить пирог

4. Для заливки: соединяем яйца и сливки, заливаем пирог и выпекаем в духовке 30 минут при температуре 200 С.

Сколько выпекать пирог

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