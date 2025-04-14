Очень хрустящий пирог для перекуса из теста фило с беконом, сыром, помидорами и песто

Домашние пироги можно готовить из любого теста, но даже из лаваша. Для начинки можно использовать любые начинки, которые вы любите.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего пирога, из теста фило, со сливочным сыром, с беконом и яичной заливкой.

Ингредиенты:

1 упаковка теста фило

200 г сливочного крем-сыра

150 г бекона

150-200 г твердого сыра

1-2 томаты

соус песто – по желанию

Заливка:

2 яйца

200 г сливок 10-15%

Способ приготовления:

1. Размораживаем одну упаковку теста фило.

2. Смазываем примерно по 1 ч. л. крем-сырая каждый лист теста и выкладываем в форму.

3. Выкладываем среди листьев фило кусочки бекона, твердого сыра, помидора, а также песто.

4. Для заливки: соединяем яйца и сливки, заливаем пирог и выпекаем в духовке 30 минут при температуре 200 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: