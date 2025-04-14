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Очень хрустящий пирог для перекуса из теста фило с беконом, сыром, помидорами и песто
Домашние пироги можно готовить из любого теста, но даже из лаваша. Для начинки можно использовать любые начинки, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего пирога, из теста фило, со сливочным сыром, с беконом и яичной заливкой.
Ингредиенты:
- 1 упаковка теста фило
- 200 г сливочного крем-сыра
- 150 г бекона
- 150-200 г твердого сыра
- 1-2 томаты
- соус песто – по желанию
Заливка:
- 2 яйца
- 200 г сливок 10-15%
Способ приготовления:
1. Размораживаем одну упаковку теста фило.
2. Смазываем примерно по 1 ч. л. крем-сырая каждый лист теста и выкладываем в форму.
3. Выкладываем среди листьев фило кусочки бекона, твердого сыра, помидора, а также песто.
4. Для заливки: соединяем яйца и сливки, заливаем пирог и выпекаем в духовке 30 минут при температуре 200 С.
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