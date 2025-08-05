Очень популярные: какие комнатные растения токсичны для детей и домашних животных

В интерьере комнатные растения работают на создание уюта и приятной атмосферы – они делают любое помещение более живым и экологичным, в частности благодаря способности очищать воздух. Тем не менее, значительная часть таких растений могут быть весьма токсичными при прямом контакте.

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Если они просто стоят на подоконнике или полке, вреда здоровью точно не наносят. Если же допустить контакт с соком такого цветка или проглотить его часть, можно ощутить достаточно серьезные симптомы отравления. Особенно опасно это для маленьких детей и домашних животных. Издание Real Simple назвало шесть потенциально опасных растений, которые стоит заводить и содержать с осторожностью.

Саговник поникающий

Опасность представляет токсичное вещество цитозин, которое содержится в этом растении, особенно в его семенах. При попадании в организм это соединение может вызвать рвоту, диарею, слюнотечение или даже более серьезные симптомы. Поэтому, если ваш ребенок или пушистый любимец проглотили какую-то часть саговника, немедленно обращайтесь к врачу.

Диффенбахия

Токсичность диффенбахии определяют, как умеренную. Вред может нанести оксалат кальция, который содержится в ее соке. При контакте без перчаток он может раздражать кожу и вызывать покалывания, похожие по ощущениям на укусы пчел. Заглатывание этого растения может также вызвать побочные эффекты, самые серьезные из которых включают образование волдырей во рту, диарею, дыхательную недостаточность, потерю речи и даже смерть.

Пуансеттия

Как и любой вид из семейства молочайных, пуансеттия относится к ядовитым растениям. Молочко, которое выделяет цветок при повреждении, может вызвать раздражение кожи и жжение во рту, хотя это редко приводит к смерти. Более опасным является его контакт с глазами. Из-за этого в худших случаях можно даже ослепнуть.

Карандашный кактус

Как и пуансеттия, карандашный кактус относится к молочайным. Его более научное название – молочай тирукалли. Белый, похожий на молочко, сок растения ядовит для людей и животных и может вызвать серьезное раздражение кожи. Так же важно избегать попадания этого молочка в глаза.

Филодендрон

Филодендроны – одни из самых распространенных комнатных растений. Ухаживать за ними легко, а разрастаются они достаточно быстро. Тем не менее, профессионалы советуют быть осторожными, когда вы заводите филодендрон дома. Как и диффенбахия, эта декоративная лиана содержит оксалат кальция. Контакт с растением и попадание сока на открытые участки также может вызвать раздражение кожи. Поэтому пересаживать и обрезать филодендрон нужно только в перчатках.

Плющ (хедера)

Если вы хотите визуально разнообразить свободное пространство, многие специалисты порекомендуют вам сорт плюща, который быстро растет и часто хорошо заполняет большие площади густой листвой. В целом хедеры считаются относительно безопасными, но все же лучше беречь детей и домашних животных от контакта с ними. Сок растения содержит фалкаринол, который может вызвать контактный дерматит. Именно поэтому ухаживать за ним тоже стоит только в перчатках.

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