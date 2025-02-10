Очень вкусные трубочки из лаваша с сытной начинкой: идеально для завтрака и перекуса

Лаваш – универсальный продукт, который может быть основой для вкусных и сытных блюд, таких как ленивая пицца, пироги, запеканки, трубочки с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной а-ля запеканки из лаваша с куриным мясом и зеленью.

Ингредиенты:

Лаваш круглый –10 шт (или обычный нарезать)

Куриное филе или бедро – 400 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Петрушка – 1-2 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Яйца – 2-3 шт.

Панировочные сухари – 150 г

Сыр твердый или Моцарелла – 250 г

Масло с травами томат, чеснок, базилик – 30 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук полукольцами. В разогретую сковороду с маслом выложить мясо и лук. Добавить соль и перец. Жарьте 5-7 минут.

2. Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку, все тщательно смешайте.

3. Выложите на лаваш мясо, добавьте натертый сыр и сверните в ролл, заворачивая края.

4. Каждый лаваш обмокните во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпьте натертым сыром.

Выложите на противень и запекайте при 200 С всего 15 минут.

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