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Очень вкусные трубочки из лаваша с сытной начинкой: идеально для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
549
Рецепт блюда

Лаваш – универсальный продукт, который может быть основой для вкусных и сытных блюд, таких как ленивая пицца, пироги, запеканки, трубочки с разными начинками.

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Рулетики из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной а-ля запеканки из лаваша с куриным мясом и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш круглый –10 шт (или обычный нарезать)
  • Куриное филе или бедро – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Петрушка – 1-2 ст.л.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Сыр твердый или Моцарелла – 250 г
  • Масло с травами томат, чеснок, базилик – 30 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук полукольцами. В разогретую сковороду с маслом выложить мясо и лук. Добавить соль и перец. Жарьте 5-7 минут.

Мясо для блюда

2. Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку, все тщательно смешайте.

Приготовление роллов

3. Выложите на лаваш мясо, добавьте натертый сыр и сверните в ролл, заворачивая края.

Сколько готовить закуску в духовке

4. Каждый лаваш обмокните во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпьте натертым сыром.

Закуска из лаваша

Выложите на противень и запекайте при 200 С всего 15 минут.

Готовые роллы

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