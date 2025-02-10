Очень вкусные трубочки из лаваша с сытной начинкой: идеально для завтрака и перекуса
Лаваш – универсальный продукт, который может быть основой для вкусных и сытных блюд, таких как ленивая пицца, пироги, запеканки, трубочки с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной а-ля запеканки из лаваша с куриным мясом и зеленью.
Ингредиенты:
- Лаваш круглый –10 шт (или обычный нарезать)
- Куриное филе или бедро – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Петрушка – 1-2 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Яйца – 2-3 шт.
- Панировочные сухари – 150 г
- Сыр твердый или Моцарелла – 250 г
- Масло с травами томат, чеснок, базилик – 30 мл
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук полукольцами. В разогретую сковороду с маслом выложить мясо и лук. Добавить соль и перец. Жарьте 5-7 минут.
2. Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку, все тщательно смешайте.
3. Выложите на лаваш мясо, добавьте натертый сыр и сверните в ролл, заворачивая края.
4. Каждый лаваш обмокните во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпьте натертым сыром.
Выложите на противень и запекайте при 200 С всего 15 минут.
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